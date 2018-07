La Praza da Mariña, punto de salida y de llegada, y las calles más céntricas de Burela vivirán el sábado una jornada lúdica, festiva y muy deportiva con la celebración de la tercera edición de la carrera nocturna Burela Bonita, una prueba que cada año congrega a más aficionados al atletismo de todas las edades. La tercera Burela Bonita será, además, la tercera prueba de esta temporada del Tour Mariña, que organiza Championchip con la activa colaboración de El Progreso y que antes tuvo paradas ya en A Pontenova, con la primera Vía Verde y en la Milla de Foz, celebrada el pasado sábado.

Desde su llegada a la concejalía de Deportes de Burela, Ramiro Fernández Rey, quiso aumentar la oferta en su departamento y una de sus grandes apuestas es esta Burela Bonita, de la que se siente muy orgulloso. "É unha proba na que puxemos moito interese e dende logo que nos sentimos orgullosos de que cada ano vaia a máis. Queremos que sexa un punto de reunión para a xente non so de Burela, senón para os mariñanos e os visitantes que se achegan á bisbarra. Tratamos de que non so sexa unha proba deportiva, senón tamén unha cousa amena para que se divirtan os participantes e os seus acompañantes", dijo.

A falta de las últimas horas, que suelen ser proclives en inscripciones, la lista de participantes en la Burela Bonita supera ya los 200 entre las seis categorías, dos de ellas para las carreras absolutas de 5 y 10 kilómetros y el resto, para menores. Esta alta participación garantiza ya un récord respecto a las dos primeras, algo que valora Fernández Rey. "Para nós todo o que sexa mellorar as anteriores sempre supón un éxito e a estas alturas temos xa case seguro que rondaremos os 300 participantes, que é unha cifra que case ata nos sorprende. Queremos agradecerlle a todos, os maiores e os rapaces, a súa presenza na proba e trataremos de que se sintan cómodos e felices en todo momento", señaló Ramiro Fernández Rey.

UNIFICACIÓN. Una de las principales novedades de la carrera radica en la incorporación de las categorías inferiores a las pruebas ya habituales de 5 y 10 kilómetros para los mayores. La pasada edición se estrenaron las pruebas de base, pero se realizaron en un horario y escenario diferente, algo que se pretende evitar a partir de ahora. "Pensamos que o ideal é centralizar todo para que todos, aínda os máis noviños, poidan tamén disfrutar do ambiente das carreiras cos maiores, e viceversa. Era unha idea que viñamos barallando e pensamos deixala así para o futuro", afirmó el edil, que aprovechó también para pedir comprensión a los vecinos por el cierre de determinadas calles para facilitar la celebración de las carreras y garantizar sobre todo la seguridad de los corredores. El edil es consciente de que no es fácil contentar a todos los vecinos, pero les pide colaboración y comprensión "para que todo saia como esperamos", dijo.

RECLAMO TURÍSTICO. Pese a que la Burela Bonita es un espectáculo deportivo, Fernández Rey también destaca el impacto turístimo y promocional que supone para Burela contar con iniciativas que congreguen a participantes y acompañantes en Burela. El edil recuerda que, además de la Burela Bonita, también cuentan con las pruebas de Alas de Vida y la Mediolanum 15K Burela-Foz, lo que convierte al municipio burelés en una referencia en el atletismo comarcal. "Penso que a oferta é moi interesante", afirmó.