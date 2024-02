El CD Lugo apostará por un sistema ofensivo que combine la superioridad de efectivos en el frente de ataque y la velocidad en las transiciones para buscar la victoria este sábado en el estadio de Pinilla ante el Teruel (20.00 horas, FEFTV), último clasificado del Grupo 1 de Primera RFEF, en la disputa de la vigesimocuarta jornada.

Paulo Alves contará con todos sus efectivos, a excepción del meta Gonçalo Tabuaço, aún en fase de recuperación de su operación de apendicitis, para medirse a un farolillo rojo atípico, pues acumula siete jornadas sin conocer la derrota. No pierde desde el 10 de diciembre, cuando sucumbió en casa ante la SD Logronés (0-2) y acumula la cifra de 15 empates y una sola victoria, firmada ante el Cornellá (1-0).

Un dato que, a priori, favorece a los intereses albivermellos es que el Teruel es el peor equipo local de la competición, con únicamente 9 puntos sumados ante sus aficionados. "Estamos llegando más, aunque hay que mejorar. Llegar con más claridad, con más gente, para atacar la portería contraria. En el último partido también influyó la suerte. Es verdad que cuando buscas el ataque concedes más, pero vamos a insistir en la eficacia", explica Paulo Alves, técnico del Lugo, quien espera que sus hombres busquen con más empeño la meta turolense.

"Necesitamos convertir esas ocasiones, es la única manera de conseguir más puntos. El equipo busca ser protagonista con el balón", apunta.

El preparador portugués no se fía de las estadísticas de un Teruel al alza. "No me gusta jugar con la clasificación. Hay que tener máximo respeto. Este puede ser uno de los partidos más difíciles para nosotros. Si pensamos que el Teruel puede ser un rival sencillo, tenemos un problema enorme. Es un adversario que pierde poco, muy sólido y competidor. Si no afrontamos el partido con todo lo que tenemos, será difícil ganar".

Alineaciones probables

Para ello, Alves contará en la banda zurda del ataque con Da Costa tras su buen debut ante el Osasuna B, que culminó con un gol. Le acompañarán los indiscutibles Quintana y Ledesma. Antoñín esperará su oportunidad desde el banquillo y Lucas Díaz seguirá bajo palos.

Por su parte, el Teruel que dirige Raúl Jardiel no podrá contar en un esquema 4-3-3 con su jugador más determinante, el delantero Borja Martínez, que cumple ciclo por acumulación de tarjetas.