Bryan Mendoza: "Quería estar ya con mis compañeros y dar lo mejor de mí en el Lugo"

El nuevo delantero del Lugo, el mexicano Bryan Mendoza, afirmó que su posición predilecta es la de "delantero o mediapunta", que está físicamente para jugar, aunque no podrá hacerlo en la Liga hasta dentro de dos partidos, ya que arrastra una sanción de la Liga Mexicana, por lo que no estará ante la Real Sociedad B este domingo (17.30 horas) en Zubieta ni la próxima semana frente al Andorra en el Anxo Carro.

"Yo suelo jugar más de delantero o de mediapunta. Ahí es donde me gusta jugar más ahí", afirmó.

"Estaba entrenando con ellos (el Celaya), por lo que estoy en buena forma física. Estoy para jugar", declaró Mendoza.

Mendoza arrastra una sanción de México

"Lamentablemente no podré jugar el domingo porque arrastro una expulsión de México, pero cuando se me pasen las sanciones estoy más que listo", reveló.

"Cumplo dos partidos aquí en España. Pero estoy muy motivado. Por eso quería estar aquí ya, quería estar con mis compañeros para poder jugar y dar lo mejor de mí".

Llegada al CD Lugo y adaptación

"Viendo vídeos míos le gusté a la directiva del Lugo y fue por eso que llegué aquí. Estoy muy feliz de estar aquí".

"Me adapté rápido. Mis compañeros, los profes (entrenadores) y la directiva me recibieron muy bien y eso está haciendo que la adaptación sea lo más rápido posible".

"Los empecé a ver desde la jornada uno. Los tengo visto estos partidos y sé cómo juegan. Conozco a mis compañeros. Cuando llegué conocía todos los nombres de mis compañeros de haberlos visto jugar".

"Lolo (Escobar) me da confianza. Me dice que tenga confianza con el grupo, con el club, para poder desenvolverme también en cada partido y en cada entrenamiento".

Conocimiento de la Primera RFEF

"La Primera RFEF me gusta. Creo que es una Liga muy competitiva. Estoy muy feliz de llegar acá, porque es una Liga competitiva y con buenos jugadores. Eso me va a ayudar a mejorar".

"Con Lesme no coincidí jugando juntos, pero sí entrenando. Estuvimos juntos como una semana o diez días. Ya nos conocemos de ahí un poco".

Roberto Sáez, director deportivo del Lugo

El director deportivo del Lugo, Roberto Sáez, habló sobre la llegada de Mendoza y analizó el inicio de la temporada del conjunto rojiblanco.

"Bryan Mendoza es un jugador que llega cedido del Celaya, con amplia experiencia en la Primera División de México. Estamos muy contentos de tenerle aquí porque fueron unas negociaciones de meses. Seguimos hablando y el tema burocrático retrasó mucho los tiempos de llegada. Lo bueno se hace esperar, como se suele decir".

"Tanto Lesme como Mendoza vienen cedidos con opción de compra. Creemos que son buenas opciones de mercado y veremos cómo hacen su carrera en España y el potencial que pueden desarrollar. Ya tenemos ganas de que se adapten rápido aquí para que Lolo Escobar pueda tener a todos a disposición y cuente con diferentes variantes".

"Estamos muy contentos de tenerle aquí. Creo que nos va a aportar mucha energía, mucho trabajo y desmarque tanto de delantero como de segunda punta. Espero que nos pueda dar muchas variables en ataque".

Conocimiento de la sanción

"Hicimos las gestiones oportunas con antelación y sabíamos, antes de su contratación, que le quedaban dos partidos por cumplir. Los tiene que cumplir en la misma competición en la que le sancionaron, que es en la Liga. Para la Copa Federación lo tendremos disponible y, si no surge ningún tipo de inconveniente en forma de lesión, la idea es que el próximo miércoles esté disponible para el míster. Se perdería este partido ante la Real Sociedad B y ante el Andorra, pero la Copa Federación los puede disputar".

Copa Federación

"Va a ser un viaje largo. La idea que tenemos en el club es hacerlo en el día, porque si no no podremos entrenar. Si vamos pasando eliminatorias será un mes duro con partidos domingo y miércoles. Por eso vamos a necesitar de todos, porque serán semanas muy exigentes. No será fácil en Varea, porque a partido único siempre lo es, aunque es un campo amplio y que suele estar bien de césped".

Momento del equipo

"Tanto defender como atacar debe ser una tarea de grupo. Es trabajo de todos cuando se defiende bien y en el aspecto ofensivo debemos mejorar todos. Si no le llevamos buenos balones a los delanteros es muy difícil que marquen. Llevamos cuatro partidos con un equipo nuevo y que se está acoplando. En león jugamos contra un favorito al ascenso pero el equipo compitió. El último partido ante el Barakaldo debemos ser sinceros y no estuvimos al nivel que esperábamos. nos contagiamos del juego del Barakaldo, fuimos demasiado directos. Debemos mejorar nuestro plan de partido".

"Al equipo lo veo bien, estamos en mejoría en cada entrenamiento, pero como se dice siempre, esta es una categoría muy dura en la que todos los partidos son complicados. Si no encajamos estamos más cerca de ganar. Ahora solo pensamos en hacer bueno el punto logrado en casa en Donostia ante la Real Sociedad B".

Duelo ante la Real Sociedad B

"Como todo filial, sufren sin balón, pero cuando tiene el balón cuenta con jugadores superiores a la categoría. Físicamente están bien preparados, tienen muchos automatismos y con un sistema de juego para toda la base y el primer equipo, eso hace más fácil la adaptación. Tienen jugadores llamados para estar en el fútbol profesional. Es un equipo que, quizás, nos venga mejor que el Barakaldo porque no despliega ese fútbol tan directo. Pero todo pasa por imponer nuestro estilo de juego y quitarles el balón. Quizás lo que nos faltó en este inicio es tener un poco más de pausa, porque no podemos jugar siempre tan verticales, jugando siempre en quinta marcha. No pasa nada por reiniciar el juego, darle continuidad y tener más balón".