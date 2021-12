Brote masivo en el Lugo: dan positivo al menos 14 jugadores y ocho miembros del staff

Al menos 14 jugadores, siete miembros del cuerpo técnico y un trabajador auxiliar del CD Lugo han dado positivo en coronavirus. El club informa en un comunicado que todo el cuerpo técnico y plantilla del primer equipo de la entidad se sometió este sábado a un cribado en el Hula que, "por el momento" ha arrojado ya ese alto número de contagiados. Además, la entidad rojiblanca matiza que "se sigue recibiendo información al respecto" y que todo apunta a que el número total de positivos detectados "será muy elevado".

El club, y las autoridades médicas pertinentes ya están aplicando el protocolo sanitario para tratar de controlar la situación. "Desde el CD Lugo se sigue trabajando en colaboración con la autoridad, y se espera que durante el día puedan ofrecerse datos más concretos del número total de afectados, entre otras circunstancias", añaden en el documento, difundido a través de sus redes sociales.

El club precisa que se trata de un "caso extremadamente delicado". En ese sentido, recuerda que la aplicación continuada de los protocolos "permitieron a la entidad ser el club con menos contagios de las pasadas temporadas", pero no ha podido evitar verse afectada por la sexta ola. De hecho, todos los jugadores y miembros del cuerpo técnico están vacunados.

Además, el CD Lugo apunta a que pueden haberse visto contagiados de la variante ómicron, aunque sin citarla explícitamente. "Desde el club se han extremado las precauciones de todo tipo, con uso constante de equipos de protección, ventilación ininterrumpida de instalaciones, y aplicación total de procedimientos instados por las autoridades médicas a fin de evitar este punto. De todo ello, se deduce el elevado poder de contagio de la variante que ha afectado al grupo, pese a los múltiples esfuerzos realizados. Una situación preocupante, y que deriva en un escenario que requiere del máximo rigor por parte de todos".

PRÓXIMO PARTIDO. Dada la situación de emergencia sanitaria, la sesión de entrenamiento programada para la tarde de este domingo queda cancelada. En cuanto al partido que va a jugar este lunes en el Ángel Carro, frente al líder de la categoría, el Almería, a las nueve de la noche, por el momento no ha sido suspendido. El motivo es que, pese a ser un gran numero los afectados por el brote, 22 en total entre jugadores y técnicos del CD Lugo, no es suficiente para que La Liga tome una decisión de ese calado.

Según los protocolos, La Liga solo suspenderá el partido si el equipo afectado tiene menos de 13 jugadores disponibles, entre el equipo principal y el filial, o también si solo tiene 5 del primer equipo sanos. Si son más, no se suspende, a menos que las autoridades sanitarias de la comunidad, en este caso la Consellería de Sanidade, decida tomar la decisión, que sería lo más lógico, según apuntaron fuentes del club albivermello.

En cualquier caso, no es descartable que aparezcan nuevos casos en el tiempo que queda hasta el partido, porque los jugadores que dieron negativo seguirán bajo control por si dan positivo también.

NUEVO PROTOCOLO

LaLiga ha elaborado un nuevo protocolo covid-19, que introduce novedades con respecto a lo que venía pasando hasta ahora. Cada equipo, hasta el mes de marzo, podrá aplazar hasta dos encuentros. A partir de ahí o superado el 1 de marzo, a todo aquel club que no pueda disputar un partido por positivos se le dará por perdido.



LaLiga considera que un duelo se puede suspender cuando no haya 13 jugadores disponibles. En caso de que no se pueda llegar a esa cifra con jugadores del primer equipo, también se jugará si hay cinco profesionales y el resto el filial.