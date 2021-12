El brote de covid en el Lugo aplaza el partido frente al Almería

No habrá Lugo-Almería este lunes. El brote de covid-19 en el conjunto rojiblanco que afecta, como mínimo, a 15 jugadores de la primera plantilla, 7 miembros del cuerpo técnico y uno del personal auxiliar del equipo rojiblanco, aplazó el encuentro frente al líder. La Liga de Fútbol Profesional anunció que el partido fue "aplazado por el comité de competición de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) debido a la situación sanitaria (covid-19) que afecta a toda la plantilla y staff técnico del CD Lugo".

1. El Sergas, la clave

Tras la decisión de Sanidade de declarar un confinamiento de los positivos y una cuarentena de los jugadores y cuerpo técnico que dieron negativo hasta la realización de nuevas pruebas hoy, LaLiga trasladó a Competición la solicitud del aplazamiento, que fue oficial en la tarde-noche de ayer. La determinación del Sergas fue clave. Citó a los que dieron negativo en las pruebas PCR realizadas hasta el momento a un nuevo cribado para la media tarde de hoy en el Hula. Mientras los resultados de las pruebas no estuvieran disponibles -que suele ser de varias horas, cuatro en el mejor de los casos- los jugadores deberían permanecer en sus domicilios, por lo que era casi imposible que pudieran estar disponibles para jugar a las 21.00 horas en el Ángel Carro. De este modo, con los 23 positivos guardando confinamiento en sus domicilios, el conjunto rojiblanco no tendría jugadores disponibles para acudir al partido y LaLiga y Competición decidieron aplazar el encuentro.

2. Posibles nuevos positivos

A pesar de que el club comunicó ayer un total de 23 casos positivos entre jugadores, entrenadores y staff rojiblanco, el mismo Lugo no descartaba que ese número fuera aumentando con el paso de las horas. El cribado que se llevará a cabo en la tarde de hoy en el Hula determinará si el brote -que afecta a otras áreas del club además de las deportivas- se incrementa o si se queda en el importante número de futbolistas afectados por coronavirus.

3. Casos leves y vacunados

El estado físico de los 23 casos positivos en el conjunto rojiblanco era bueno, ya que la gran mayoría estaban asintomáticos o, en menor número, tenían síntomas muy leves, por lo que no tendrán consecuencias más allá del confinamiento mínimo de diez días que se decreta para los positivos en covid-19. Además, la plantilla al completo del Lugo y todo su cuerpo técnico y personal está vacunada contra el coronavirus, con lo que su riesgo de contraer un covid grave es muchísimo menor que si no lo hubieran hecho.

4. LaLiga obligaba

El protocolo covid de la institución que preside Javier Tebas obligaba a la disputa del partido. La normativa establece que, en caso de que un club presente varios casos de coronavirus en su plantilla, el partido se jugará siempre que haya disponibles 13 futbolistas entre los inscritos en su primer equipo -uno de ellos debe ser un portero- y el filial, aunque debe haber un mínimo de cinco que sean profesionales. En caso de que esas dos situaciones se produzcan, el partido se tendrá que celebrar y no se aplazará. Pero este no era el caso para el día de hoy, ya que no había disponibles cinco profesionales tras la decisión del confinamiento domiciliario para toda la plantilla decretado por la Xunta. El nuevo protocolo -que sustituirá al que estaba vigente- que debe ser aprobado en la comisión delegada de la LFP de este miércoles, establece que solo se podrán aplazar dos duelos hasta marzo, mes a partir del que, en caso de brote masivo que impida la celebración del partido, se le dará el duelo por perdido al equipo que haya sufrido las bajas por covid. Por lo tanto, el Lugo solo podrá aplazar un nuevo duelo por razones covid. En caso de que sean más perderá los puntos en juego.

5. Había jugadores suficientes

Antes de la decisión de Sanidade, el Lugo tenía los jugadores suficientes del primer equipo que obligarían a jugar el partido ante el Almería. El equipo cuenta con 23 futbolistas inscritos en la Liga de Fútbol Profesional -con un solo guardameta, Óscar Whalley- más tres -Fran Vieites, Ricard Sánchez y Jaume Cuéllar- que cuentan con ficha del filial aunque sean del primer equipo a todas luces. Si ninguno de los tres está entre los 15 positivos, el equipo rojiblanco tenía, como mínimo, ocho futbolistas del primer equipo sin covid más los que precisen del Polvorín para completar la convocatoria de 13 jugadores exigida por LaLiga. Suficientes para jugar ante el Almería. Sin embargo, tres profesionales: Pedro López, Álex Pérez y David Mayoral no están disponibles al estar lesionados. Si no forman parte de la lista de 15 jugadores con coronavirus, el Lugo aún contaría con menos mimbres (aunque suficientes) para afrontar el duelo ante el líder de Segunda División.

6. Detección masiva

El conjunto rojiblanco tuvo en el día de ayer una detección masiva en el cribado realizado en el Hula por parte del Sergas. El Lugo había detectado un positivo el pasado viernes en los test de antígenos rutinarios que el club suele realizar periódicamente y se puso en contacto con el Sergas, que realizó un cribado masivo en el Hula. El resultado de los PCR fueron los 23 casos comunicados en el día de ayer y que pudieron en jaque a un encuentro que no se celebrará. El pasado día 10 de diciembre también había dado positivo un jugador del Polvorín, aunque no se determinó si el futbolista en cuestión trabajaba diariamente con la plantilla dirigida por Rubén Albés.

7. El Almería, a lo suyo

Mientras la celebración del partido en el Ángel Carro se hacía imposible tras la decisión de la Xunta, el rival del Lugo, el Almería, mantenía su plan de viajar en la mañana de hoy a la ciudad amurallada para tratar de jugar el encuentro. El conjunto andaluz publicó en sus redes sociales imágenes de sus futbolistas entrenando bajo la frase: «Listos para viajar a Lugo». Sin embargo, sus planes fueron cambiados tras la determinación de LaLiga y la RFEF, que decidieron aplazar un partido condenado desde la mañana de ayer.

8. Problemas físicos

El brote de covid-19 en el Lugo podría dejar algunos problemas físicos para el Lugo, ya que los protocolos de la Xunta de Galicia en cuanto a los positivos por coronavirus obligan a un confinamiento de un mínimo de diez días en su domicilio, sin poder salir a la calle ni a los campos de entrenamiento. Por lo tanto, los jugadores implicados en el brote no podrán pasar la Navidad con su familia ni tampoco trabajar en condiciones para mantener un buen tono físico de cara a la vuelta a la competición. El siguiente compromiso del Lugo será el día 2 de enero (16.00 horas) ante el Spórting en Gijón.

9. Un precedente en el Lugo

Desde que se decretó la pandemia de coronavirus en marzo de 2020, el Lugo apenas ha tenido casos de covid-19 en sus jugadores o cuerpo técnico. Tan solo hubo un precedente de positivos en coronavirus en el equipo. Fue a la vuelta de las vacaciones veraniegas en el pasado mes de julio cuando el conjunto rojiblanco detectó dos casos de jugadores infectados con covid antes del retorno a los entrenamientos estivales. Hasta la semana pasada el Lugo no había tenido ningún caso durante la competición oficial.

10. Fechas en el calendario

Tras la no celebración del duelo, será la LFP la que determine una nueva fecha para el Lugo-Almería. El calendario de Segunda División no presenta problemas para poder encajar el partido, ya que no hay jornadas entre semana lo que resta de temporada. Por lo tanto, los dos equipos podrían jugar cualquier miércoles de 2021 siempre y cuando el club andaluz no tenga Copa del Rey. Incluso si el Almería queda fuera del torneo del k.o. -juega ante el Elche en dieciseisavos de final- podría celebrarse en el fin de semana del 15 y 16 de enero, reservado para la Copa del Rey.

El precedente del 'Caso Fuenlabrada'

El llamado ‘Caso Fuenlabrada’ fue un precedente polémico en la Segunda División. El brote que tuvo lugar en el club madrileño en la última jornada de la temporada 2019-2020 acabó en los juzgados.



Aquel Deportivo-Fuenlabrada de la jornada 42 de la 2019-2020 fue suspendido por un brote del conjunto madrileño que llegó a afectar a 28 integrantes del club.



El Fuenlabrada viajó a A Coruña con varios positivos por mandato de la Liga y, horas antes de la disputa del encuentro que podía dar la salvación al Dépor —cosa que no sucedió por resultados en otros campos— y el play off a los madrileños, la LFP y la Federación Española de Fútbol decidieron suspender el partido. El duelo se jugó días después y acabó con triunfo coruñés por 2-1.



Polémica posterior

Tras la suspensión, el club coruñés solicitó su rescate de la Segunda B por considerar que no compitió en igualdad de condiciones. Además, desde la RFEF se abrió un expediente al Fuenlabrada en el que pedía su descenso administrativo mientras LaLiga eximía a los madrileños de cualquier responsabilidad. Un juzgado madrileño dio la razón hace dos semanas a la LFP.