Breohistorias 🖊 Récords y un susto

EL PRIMER ENFRENTAMIENTO entre el Real Madrid y el Breog谩n se produjo hace algo m谩s de 48 a帽os. Concretamente fue un 18 de octubre de 1970 y el conjunto en el que militaban jugadores como Vicente Ramos, Emiliano, Brabender, Rull谩n, Luyk o Cabrera daba buena cuenta (101-57) de un equipo reci茅n llegado a la m谩xima categor铆a y que contaba, entre otros, con Bourio, Seral, Merino, Alfredo P茅rez, Serrano o Armando P茅rez. Despu茅s de 茅ste vinieron 43 enfrentamientos m谩s con un aplastante dominio, como es l贸gico, del club blanco, que solo perdi贸 en cinco de esos encuentros.

Cuarenta y cuatro partidos dan para mucho. Pero uno que ha quedado marcado en la historia de la competici贸n es el disputado en el ya desaparecido pabell贸n del Madrid, el 8 de octubre de 1976. De aquel enfrentamiento se mantienen dos r茅cords que dif铆cilmente podr谩n ser batidos. Los 92 puntos de diferencia (el resultado fue de (140-48) y los 65 puntos anotados por el estadounidense Walter Szczerbiak. Lo m谩s cercano a estas marcas son una victoria del Granollers al Obradoiro (130-49) y los 54 puntos anotados por Epi al Joventut en la primera edici贸n de la Liga ACB.

Aquel encuentro no pas贸 desapercibido para la prensa de la 茅poca, que se preguntaba por el motivo por el que el Real Madrid no hab铆a levantado el acelerador en los cuarenta minutos a pesar de las grandes diferencias. As铆, en el diario AS se especulaba que la causa hab铆a estado en las cr铆ticas que hab铆a recibido Szczerbiak, al que este mismo diario hab铆a definido como "alguien convertido en un zombie (mirada perdida, cara de sue帽o, reflejos alertargados...)". El propio jugador reconoci贸 que esa cr铆tica le hab铆a motivado para el siguiente encuentro, que fue precisamente, ante el Breog谩n. De cualquier manera, desde aquella ocasi贸n se pas贸 a a帽os de partidos mucho m谩s competidos, con cinco victorias del Breog谩n, dos de ellas en la cancha del Madrid, e incluso una temporada, la 200203, en la que el conjunto lucense no solo derrot贸 al Madrid en los dos partidos de la fase regular sino que finaliz贸 por delante en la clasificaci贸n final.

Miguel 脕ngel Fern谩ndez perdi贸 la pr贸tesis de una oreja en pleno Madrid-Breog谩n



La primera victoria del Breog谩n en la cancha del Madrid se produjo el 1 de febrero de 1992 (85-91), un encuentro en el que los 30 puntos de Randy Allen, los 28 de Manel S谩nchez y los 18 puntos y 15 rebotes de Claude Riley fueron determinantes. El mejor del Real Madrid fue Antonio Mart铆n, que acab贸 el duelo con 24 puntos y 13 rebotes. Mark Simpson, con 16 puntos, y Ricky Brown, con 12, fueron de los m谩s destacados.

Aquel d铆a, solo saltaron a la pista siete jugadores del Breog谩n: los mencionados m谩s Juanmi Alonso (2 puntos), Xavi Roca (2), Cabezudo (12) y Miguel 脕ngel Fern谩ndez (0), que fue el protagonista de una curiosa acci贸n que a buen seguro recordar谩 alg煤n aficionado del equipo lucense.

En plena lucha por un rebote defensivo se pudo apreciar c贸mo Miguel 脕ngel Fern谩ndez guardaba algo en el pantal贸n. Al correr al campo de ataque se acerc贸 al banquillo y le pidi贸 al t茅cnico, Figueroa, que recogiera lo que llevaba en el pantal贸n. La sorpresa para el t茅cnico fue ver que lo que recog铆a era una oreja. Del susto, Figueroa estuvo a punto de dejarla caer. En realidad, lo que entreg贸 el jugador era una pr贸tesis reci茅n estrenada. Fern谩ndez, cuando era jugador del equipo j煤nior del Real Madrid, hab铆a sufrido un accidente de tr谩fico a causa del que perdi贸 la oreja izquierda, por lo que jugaba con una pr贸tesis. Para que no le volviera a pasar, a partir de aquel partido, sujet贸 la pr贸tesis con una cinta.