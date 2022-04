La operación a la que se sometió Musa acabó de madrugada y fue "bien"

La decimocuarta victoria del Río Breogán tuvo una continuación nada afortunada para el club y la afición lucense porque el bosnio Dzanan Musa sufrió un golpe en la primera mitad del choque y, aunque siguió jugando, finalmente tuvo que se intervenido de madrugada de una fractura en la tráquea. La operación fue según lo previsto y el club informará de la evolución del alero a lo largo del día.

El ídolo del breoganismo es baja confirmada para el domingo ante el Real Madrid y habrá que ver los plazos de recuperación y la evolución de la misma para saber cuándo puede volver o si se pierde lo que resta de temporada.

El Río Breogán informó a última hora del jueves, tras el triunfo ante el Baxi Manresa por 98-94, está siendo intervenido en el Hula tras sufrir una fractura en la tráquea. El propio jugador compartió un mensaje a través de su cuenta de Twitter. "Chicos, os quiero a todos. Voy a ser operado en mi cuello. Como peleo en la pista, pelearé también esto y ganaré. Gracias por vuestros deseos. Hasta la próxima".

Guys!! I love you all, Im going to have surgery on my neck, as I fight on the court I will fight this too and beat it!! Thank you For the wishes!! Until the next time!! Yours Musa ♥️