El Leche Río Breogán está de vuelta a los entrenamientos

La plantilla del Leche Río Breogán, incluido Salva Arco, que no pudo jugar en Oviedo, volvió a los entrenamientos –Ahonen se ejercita al margen del grupo– a excepción del jugador que dio positivo, al que se le realizó este lunes una nueva PCR. De ser el resultado negativo, se incorporaría este martes mismo a las sesiones de preparación.

Momentos excepcionales, como los actuales, exigen medidas extraordinarias. Por eso, no caben lamentaciones, ni señalar que no se dan las mismas condiciones para todos los equipos. Es esto o la nada.

Hay equipos que tienen respaldo desde las gradas, con más de mil personas en algún caso, y otros juegan a puerta cerrada, también que mientras unos conjuntos no han visto alterado su calendario otros han tenido que suspender sus encuentros e incluso, como fue el caso de Tizona y Leche Río Breogán, de ver totalmente interrumpida su preparación nada menos que durante diez días lo que genera un daño evidente, y más cuando se produce en el mismo inicio de competición, en la preparación y ritmo del equipo.

La plantilla celeste prepara ya el duelo del próximo sábado ante el invicto Valladolid

Así, el Leche Río Breogán no compite desde el pasado 18 de octubre –en la primera jornada con victoria en Oviedo (64-78)– y, además, por un positivo en covid, no solo no han podido entrenar desde el pasado 23 de octubre sino que los jugadores han tenido que permanecer en cuarentena en sus respectivos domicilios.

Esta situación es opuesta a la del próximo rival –el sábado a las 20.00 horas en el Pazo– de los breoganistas, el Clínica Sur-Aspasia Valladolid, que no sólo no ha visto alterado su calendario -ha jugado tres encuentros por uno del Breogán- sino que ha iniciado la competición en un gran estado de forma. El equipo de Hugo López no sólo ha ganado los tres encuentros disputados, sino que además en las dos últimas jornadas se han impuesto con cierta claridad a otros dos de los aspirantes al ascenso, el Coruña (67-80) y el Palencia (73-66).

Por lo tanto, los hombres de Diego Epifanio no solo tendrán que preocuparse de un rival directo y que se encuentra en plena forma, sino y, sobre todo, de recuperar a marchas forzadas el mejor tono físico posible para hacer frente al líder con ciertas garantías. Desde luego, el nuevo preparador físico del Breogán, Rubén Portes, tiene un exigente estreno con el equipo lucense.

La FEB tiene ya previstas todas las posibilidades en el caso de los parones ligueros

Los aplazamientos de partidos —van cuatro en las tres primeras jornadas en Oro y en Plata se han suspendido este fin de semana más partidos (8) de los que se han disputado (6)— en la LEB mantiene vivo el fantasma de una posible suspensión de la Liga, temporal o definitiva, dependiendo de la evolución de la situación sanitaria. Esta temporada, estas opciones están reflejadas en el Reglamento General y de Competiciones de la FEB. Así, en caso de tener que suspender la competición se tomaría una serie de medidas.



Así, si se ha disputado menos del 50% de la fase regular, la competición se suspende hasta que las autoridades autoricen la reanudación. En este caso la comisión delegada podría cambiar el sistema de competición y el calendario. Si la suspensión es superior a los dos meses la citada comisión delegada podrá proceder a la cancelación de la temporada, sin ascensos ni descensos.



Si se ha celebrado entre un 50% y un 70% (o más) de la fase regular y la suspensión excede los dos meses, se atenderá, para designar el ascenso y los descensos, a la clasificación de la última jornada disputada.



Si la suspensión de la competición se produce durante la disputa de los play off de ascenso y no es posible reanudarlos, se dará por finalizada la fase final y el ascenso se producirá teniendo en cuenta la clasificación de la última jornada de la fase regular.



En cualquiera de estos casos de suspensión de la Liga, para determinar la clasificación final, en caso de empate entre dos o más equipos, se tendrá en cuenta el basquetaverage general y no el particular como se realizará en el caso de que llegue a buen término.