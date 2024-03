El Breogán visita su cancha maldita

El Río Breogán concluye ante el FC Barcelona este domingo (Palau Blaugrana, 12.30 horas) el riguroso tramo de calendario que ha tenido que afrontar en los últimos cuatro encuentros —en los tres anteriores recibió al Real Madrid y Unicaja en el Pazo y en el medio de ambos viajó a Badalona—. El conjunto celeste (penúltimo en la tabla con un bagaje de 6 victorias y 18 derrotas) visita su cancha maldita en la ACB, puesto que jamás ganó en la Ciudad Condal al conjunto azulgrana (tercero en la clasificación, con 16-8), que además atraviesa por su mejor momento de juego de la temporada.

Sorprender al Barcelona en su pista se antoja un objetivo sumamente difícil, aunque como siempre asegura el técnico breoganista, Veljko Mrsic, "cualquier partido se puede ganar; hay que jugarlo". El conjunto lucense, además, afronta el choque notablemente mermado en su juego interior, ya que el pívot Martynas Sajus —habitualmente titular— es baja por un esguince de ligamento en su rodilla derecha que se produjo en el partido ante el Unicaja, y el ala-pívot Matej Rudan no se entrenó durante toda la semana por molestias en su espalda y, en consecuencia, su participación en el choque es dudosa.

En cualquier caso, en la plantilla del Breogán no cunde el desánimo, sino que las adversidades han propiciado que todos los jugadores disponibles hayan aportado un plus durante estos días. De hecho, el propio Mrsic indicó que los entrenamientos de esta semana habían sido "los mejores de la temporada", lo que tal vez no tenga su reflejo en el marcador en el partido de este domingo pero indudablemente corrobora la unión que existe en el vestuario y la implicación de todo el equipo para conseguir la permanencia.

La defensa, el baluarte

Las claves para que el conjunto lucense consiga un triunfo ante el Barça pasan necesariamente por maximizar las virtudes propias y minimizar las del rival. El Breogán, pese a su situación en la tabla, es el cuarto equipo que menos puntos encaja en la Liga Endesa, con 79,6 por encuentro —por detrás de Unicaja, Real Madrid y Murcia—, porque la defensa del equipo de Mrsic siempre ha sido su principal seña de identidad, su bastión. El fabuloso ataque barcelonista —anota de media 87,7 puntos por partido— supondrá una excelente prueba de toque para la defensa breoganista.

Otra de las virtudes que atesoran los breoganistas es su capacidad de rebote, sobre todo el ofensivo, que resulta vital tanto para jugar rápido en transición como para impedir que el rival pueda imprimir ritmo al encuentro. Minimizar los puntos tras pérdidas de balón es otro de los pilares para poder competir.

Tal y como comentó Veljko Mrsic en la previa del partido, el equipo breoganista debe meter más puntos en cada partido para tener más opciones de llevarse la victoria. Las estadísticas llenan de razón su argumento, ya que el cuadro breoganista es el que menos puntos anota por encuentro en la ACB (73,6), pero especialmente cuando lo hace fuera del Pazo (69,6).

El Barcelona habrá de hacer cuatro descartes para el duelo de este domingo y hacer un pronóstico no resulta sencillo, ya que el técnico Roger Grimau no suele repetir alineaciones, ya se trate de la Liga doméstica o de la Euroliga. Es previsible que el técnico barcelonés dosifique esfuerzos para el doble compromiso en Europa de la semana que viene —Fenerbahce y Panathinaikos—, por lo que los cuatro jugadores que no participaron en la victoria del jueves frente al Partizán —Darío Brizuela, Joel Parra, James Nnaji y Oriol Paulí— podrían disponer de minutos.

Consecuentemente, tal vez este no sea el mejor encuentro para empezar a sumar de nuevo, pero sí para intentarlo y ganar autoestima para las batallas venideras.

Las claves

Nunca venció el Breogán en Barcelona en la ACB

La cancha del conjunto azulgrana continúa siendo inexpugnable para el equipo celeste desde el primer enfrentamiento entre ambos, el 1 de noviembre de 1970. La vez que el conjunto de Lugo estuvo más cerca de la victoria fue en la campaña 2005-2006,cuando el entonces Winterthur Barcelona venció al Leche Río Breogán por un punto (80-79), haciendo estériles los 20 puntos anotados por Pete Mickael ese día.



Grimau, un desafío de riesgo

El Barça apostó fuerte por su exjugador, que debutaba en la ACB y, tras el runrún inicial, se ha ido asentando en un banquillo sumamente complicado.



El último refuerzo

Un partido de Liga ha jugado hasta el momento Ricky Rubio El extraordinario jugador de El Masnou, criado en la cantera del Joventut ,fue campeón del mundo y de Europa con la selección española y estuvo jugando al más alto nivel durante 12 temporadas en la NBA, entre otros logros. El base regresó al FC Barcelona —había defendido esa camiseta en el periplo 2009-2011— el 26 de febrero de este año después de estar seis meses apartado de las pistas para cuidar de su salud mental.



Jugador a seguir

Willy Hernangómez está firmando una enorme campaña en el club blaugrana El pívot madrileño, tras abandonar el sueño americano —permaneció en la NBA en el intervalo 2016-2023—, decidió fichar por el Barça para competir por todos los títulos tanto en España como en Europa. Hernángomez es una pieza fundamental en su equipo, donde lidera los promedios de anotación (14 por encuentro, con un porcentaje de acierto del 60,8% en los tiros de dos puntos), rebotes (7,3) y valoración (18,1).