El Breogán visita a un Baskonia que mete miedo

Las visitas al Baskonia raramente se le han dado bien al Breogán. Ni siquiera en aquellos años en los que ambos conjuntos compartían penurias y objetivos. De hecho, de las 22 visitas que el equipo lucense ha realizado al conjunto vitoriano, solo tres se saldaron de forma positiva, dos de ellas en la misma temporada la 1984-85 y la última en la campaña 1994-95. Y si cuando ambos clubes se movían en parecidos parámetros presupuestarios los breoganistas no lograron réditos en la cancha vasca, casi toda opción desapareció cuando el conjunto vitoriano inició su imparable crecimiento, situándose entre, primero, los más grandes del baloncesto español y ahora, del europeo. El conjunto breoganista, de hecho, perdió en sus siete últimas visitas al Baskonia. La última el 29 de octubre de 2005 (92-79).

Y la verdad es que no hay nada que indique que esa historia vaya a cambiar en el encuentro que ambos conjuntos disputarán este domingo (17.00 horas, en el Buesa Arena). Ahora mismo las diferencias entre el Baskonia y Breogán son siderales, casi inapropiadas para dos equipos que comparten competición. Pero ahí estarán un Baskonia que no solo está invicto como local, sino que "atendió" de forma rotunda a todos sus visitantes (44 puntos de diferencia al Murcia, 23 al Zaragoza, 21 al Valencia, 19 al Gipuzkoa y 15 al Herbalife Gran Canaria) y un Breogán que todavía no ha logrado ningún resultado positivo a domicilio. La trayectoria en la Liga es también opuesta, ocho triunfos y dos derrotas es el bagaje de los hombres de Perasovic y dos victorias y ocho derrotas, el de los de Lezkano.

Unas diferencias entre uno y otro equipo que también tiene el lógico reflejo en las distintas clasificaciones estadísticas, donde el Baskonia es protagonista destacado. Los vascos son los mejores de la competición en defensa (es el equipo que menos puntos recibe), el mejor en asistencias, en rebotes defensivos y en recuperaciones. Pero, además, es el tercer mejor ataque de la liga y presenta el segundo mejor porcentaje de aciertos en los tiros de dos puntos. Una tarjeta de presentación impresionantes, sobre todo si el que la recibe es un rival, como el Breogán, que aún titubea en la búsqueda de su estilo de juego, que aún no tiene del todo claro cuáles son o cuáles deben de ser sus puntos fuertes y un equipo que después de más de quince días después de rescindir el contrato a uno de sus jugadores extracomunitarios sigue sin tener un recambio. Y eso que es una pieza que, en teoría, debería ser fundamental para aquellos conjuntos que intentan mantener la categoría. Una ventaja más que, desde luego, el Baskonia no necesita, pero que tampoco va a desperdiciar.

Puestos en un escenario como este, poco esperanzador desde la óptica breoganista, se podría esperar que el conjunto local, tras el esfuerzo realizado en la noche del viernes frente al CSKA, acuda al encuentro de esta tarde con cierto cansancio e incluso con una nula mentalidad competitiva, porque al fin y al cabo su partido en esta semana ya es el que han jugado. Nadie pensó en el Breogán hasta la jornada de ayer.

Pero tampoco esto puede armar de optimismo a los seguidores lucenses. El Baskonia ya ha pasado por situaciones similares esta temporada y los resultados, como está dicho, fueron apabullantes.

Así que para el Breogán, salvo milagro, el encuentro de esta tarde se debe de reducir a mostrar un cierto nivel competitivo y, como mucho, intentar aprovecharse de cualquier atisbo de relajación local. Pero incluso para esto los de Lezkano necesitan mejorar y mucho las prestaciones exhibidas hasta ahora. Las pérdidas de balón, los malos porcentajes, la ausencia de juego interior, los más que evidentes problemas en la dirección y los malos finales de partido -el Breogán solo ganó en una ocasión el último cuarto en los diez partidos disputados- son demasiados hándicaps. Y así no se puede aspirar a tutear a un anfitrión como el Baskonia.

El equipo lucense recupera para este encuentro a su capitán, Salva Arco. El alero catalán, lesionado durante la pretemporada, solo jugó seis minutos ante el Murcia en los que recayó de su lesión. Cuatro jornadas después, Arco vuelve a estar a disposición de su técnico, aunque éste no confirmó si finalmente el capitán breoganista jugará algunos minutos.

El resto de los jugadores breoganistas, a excepción de Norel y Úriz, se han entrenado con normalidad esta semana.