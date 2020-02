El Breogán viaja dispuesto a ser fiable a domicilio

Cáceres Patrimonio de la Humanidad y Leche Río Breogán se enfrentan esta noche (21.00 horas) en el Pabellón Multiusos Ciudad de Cáceres con la intención, en ambos casos, de dar continuidad al buen juego que ambos conjuntos exhibieron en la última jornada disputada en la LEB Oro.

Aunque el parón liguero del pasado fin de semana propiciado por las ventanas Fiba alejan en el tiempo el recuerdo de sus brillantes triunfos, ambos conjuntos podrán afrontar el encuentro de esta noche en la capital extremeña con el refuerzo anímico que representa el hecho de haber vencido en la cancha de uno de los grandes favoritos, el Mallorca en el caso del Cáceres o de haber pasado literalmente por encima del líder de la competición, el Carramimbre Valladolid, en el caso de los breoganistas.

Obviamente solo uno podrá mantener esas buenas sensaciones después del encuentro de este viernes. Para el Cáceres –que ha ganado cuatro de sus últimos cinco compromisos ligueros– el encuentro se presenta como una oportunidad de asentarse en la zona de play off e, incluso, de poder aspirar a mejorar algunas posiciones en la tabla. El Leche Río Breogán, con más exigencias como corresponde tanto a sus objetivos como presupuesto, acude a la ciudad extremeña con la necesidad de conseguir una victoria que le acerque a las primeras posiciones de la tabla, al menos para volver a situarse entre los cinco primeros.

Para los lucenses, el de hoy no debe de ser un partido más. Las dudas que presenta el equipo breoganista siempre que se desplaza deben de ser definitivamente enterradas si realmente quiere transmitir la seguridad que se espera de un aspirante al ascenso a la Liga ACB. Incluso el recuerdo de la dolorosa derrota sufrida en la primera vuelta liguera (85-92) –la primera sufrida por los breoganistas en el Pazo esta temporada–, debería de servir como un acicate motivador para los jugadores de Diego Epifanio.

LA INTENSIDAD LOCAL. Si hay algo que parece claro, porque así ha sido durante toda la temporada, es que ganar en el Multiusos de Cáceres implica la necesidad de igualar al conjunto local en intensidad. Los jugadores de Roberto Blanco no dan un balón por perdido y difícilmente se van de los partidos. Además, se muestran como un conjunto ordenado tanto ofensiva como defensivamente y que tiene claro donde están sus puntos fuertes que aprovechan al máximo. La dirección de Ricardo Úriz y la amenaza en el tiro exterior son sus principales bazas. El acierto de jugadores como el propio base navarro, Nikola Rakocevic, Ferrán Ventura o Luis Parejo pueden abrir parciales importantes para su equipo.

La defensa y el dominio del rebote tienen que ser la base para las aspiraciones de un Leche Río Breogán con más recursos que su rival aunque tendrá que saber sacar partido de ello.

En el equipo lucense se producirá el debut del escolta estadounidense Elijah Brown, incorporado el pasado domingo y que llega a la plantilla como sustituto del finlandés Roope Ahonen, de baja por lesión para lo que queda de la temporada.

La única baja para Diego Epifanio en el encuentro de esta noche en Cáceres este viernes será la del alero José Nogues. En el equipo extremeño, Roberto Blanco podrá disponer de todos sus jugadores en el encuentro de esta noche, con la excepción del base Aitor Zubizarreta, que sufrió un fuerte golpe en el hombro en el partido de la anterior jornada, en la pista del Mallorca, del que todavía no se ha repuesto pese a las dos semanas que se produjeron aquellos hechos.

"Cualquier profesional ve en el Breogán a un superequipo"

Roberto Blanco sustituyó mediada la temporada pasada a Ñete Bohígas, del que era entrenador ayudante, en una situación muy complicada para el Cáceres. El placentino logró salvar la categoría, lo que le valió la renovación ya como primer entrenador del conjunto.



Blanco no oculta su satisfacción por la buena trayectoria que ha dibujado su equipo hasta ahora en la actual temporada. "Para nosotros era muy importante que el equipo y el entorno olvidaran la temporada pasada y lo estamos consiguiendo a base de mucho trabajo. Nos costó conjuntarnos, pero ahora todo el mundo entiende su papel en el equipo", dice.



A pesar del buen momento de su equipo y de ocupar actualmente un puesto de play off, el técnico tiene claro que el objetivo inicial sigue siendo el de la permanencia, "y así tiene que ser después de lo del año pasado pero esto no quiere decir que no seamos competitivos para querer ganar; estamos deseando poder mirar para arriba en la clasificación, pero primero hay que asegurar la permanencia".



El Cáceres ganó en Lugo en la primera vuelta, la sexta jornada (85-92), en un partido que Roberto Blanco considera que fue clave para el rendimiento posterior de sus jugadores. "Nos salió todo bien, al contrario que el Breogán. Teniendo jugadores que son buenos lanzadores no era normal que en aquellos momentos estuviéramos tan mal en el tiro; allí empezamos a acertar. El partido de Lugo fue para nosotros un punto de inflexión, fue donde empezamos a ver que cada uno tenía su rol en el equipo", explica.



De todas formas, el técnico entiende que aquel encuentro no sirve de referencia para el de hoy. "Cualquier profesional o aficionado que entienda de baloncesto ve que el Breogán es un superequipo, con jugadores que nos gustan a todos. Quizá en algún momento les pesó la presión, pero cada vez están mejor y ante el Valladolid hicieron un partido excepcional. Vendrán motivados por lo que pasó en la primera vuelta y también avisados porque ya saben que nosotros somos un equipo difícil de batir".