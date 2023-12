Al Breogán no le toca hazaña, pero casi

Río Breogán y Ucam Murcia se enfrentan en el Pazo dos Deportes este domingo (17.00 horas) en un encuentro sustancial para ambos. Los lucenses, metidos de lleno en la lucha por la permanencia (su bagaje es de cuatro victorias y nueve derrotas), quieren confirmar la mejoría en su juego, que los llevó a vencer la semana pasada en Bilbao (68-76) gracias a un último cuarto sensacional. Los murcianos llegan heridos tras haber perdido sus dos últimos partidos en la Liga, ante el Casademont en Zaragoza (82-76) y contra el Valencia en casa tras una prórroga (77-85).

Durante ese último periodo del Breogán en tierras vascas, como se ha referido, asomaron las mejores virtudes del cuadro celeste, tanto a nivel colectivo -intensidad defensiva, poderío en el rebote para realizar rápidas transiciones y paciencia en el ataque estático en busca de posiciones ventajosas para el lanzamiento- como individual.

Alineaciones previstas para el encuentro de este domingo.EP

Sergi Quintela dirigió al equipo con solvencia, Justin Anderson estuvo intenso atrás y acertado en ataque, Juan Fernández mostró su autoridad en las zonas y Momirov, Jogela, Frankamp, Ventura y Polite -cada vez está mejor el suizo- cumplieron con su labor. El equipo necesita que Sajus, muy desacertado en los últimos choques bajo el aro rival, y Rudan, protestón y un tanto abúlico atrás, den un paso adelante en sus prestaciones. Sobre todo ahora sin Momo Diouf.

El equipo, según el técnico celeste Veljko Mrsic, pudo entrenar "bien" durante esta semana larga -no hubo partido de BCL- y los roles de los jugadores, tras las lesiones del base Sergi García y el pívot Mouhamet Diouf -al que se le busca recambio-, "están definidos tras haber disputado ya tres encuentros con los 11 baloncestistas disponibles".

El Murcia (8-5), que viaja con las importantes bajas de Simon Birgander y Ludde Hakanson, ha sufrido una revolución total en busca de dar un paso adelante en la Liga Endesa y, ciertamente, lo ha conseguido. Sito ALonso dispone de una plantilla, larga y de mucha calidad. Sus grandes fichajes así lo atestiguan: Ennis, Sant-Ross, Rodions Kurucs o los lesionados Hakanson y Birgander -el pívot sueco, con una valoración media de 21,1 créditos por encuentro, iba camino de el MVP de la temporada-.

El cuadro universitario exhibió esta semana capacidad de reacción -y financiera- y firmó a Arturs Kurucs y Marko Todorovic. Este último probablemente viajará a Lugo pero su estado de forma resulta una incógnicta. Sito Alonso, entrenador del conjunto murciano, señaló que los 40 minutos que van a vivir en Lugo "seguramente van a tener diferentes vaivenes" y que deberán manejarse "muy bien". Además, solicitó a sus jugadores tener "una mentalidad defensiva muy alta" para enfrentarse al Breogán.

El cuadro pimentonero, muy fuerte cuando actúa a favor de ambiente -su derrota ente el Valencia truncó una racha de 12 partidos de Liga ganados en casa- suele bajar de rendimiento a domicilio, algo que preocupa al técnico madrileño. "Sabemos la dificultad de jugar fuera de casa y ya no solo por el rival, sino además por las situaciones que se plantean durante un partido en el que no tienes a tu afición apoyándote y debes dar más para que el contrario no se vaya en el marcador y entrar en frustración. En ese sentido, tenemos que hacer que el encuentro sea largo", explicó el madrileño.

Un rival herido y muy complicado, pues, visita el Pazo. Las bajas han equilibrado un poco el duelo, pero no hay que olvidar el Murcia esta campaña está llamado a luchar en la llamada 'otra Liga'. No es que toque hazaña, pero casi.

Historia: 7 victorias del conjunto celeste en los 9 encuentros que jugaron en Lugo en la ACB

Al Breogán no se le da mal el cuadro pimentonero en casa. El primer triunfo del cuadro lucense ante el entonces Júver Murcia fue en la campaña 1990-1991 por un contundente 95-71. En aquel choque brillaron los dos extranjeros del equipo, Calude Riley (34) puntos y Mike Giomi (20), padre de la actual jugadora del Durán Maquinaria Ensino Lidia Giomi.



El técnico rival: Sito Alonso encadena su sexta temporada en Murcia

El técnico madrileño, todo un clásico en los banquillos nacionales, ha dirigido a equipos de la talla del Baskonia o el Barcelona. Es un gran estratega y motivador.

Muchas novedades: 10 jugadores nuevos llegaron al Ucam este curso



El Murcia se reforzó esta temporada con los bases Troy Caupain (Brescia) y Ludde Hakanson (Bilbao), el escolta Dylan Ennis (Galatasaray), los aleros Howard Sant-Ross (Zaragoza) y Rodions Kurucs (Estrasburgo), el ala-pívot Dustin Sleva (Braunschweig) y los pívots Simon Birgander (Joventut) y Moussa Diagne (Tenerife). Además, acaba de firma al base Arturs Kurucs (Promitheas) y Marko Todorovic (Ningbo Rockets).

Jugador a seguir: Dylan Ennis, un trotamundos del baloncesto europeo



El baloncestista canadiense, de 31 años, está cuajando una gran temporada en Murcia, en donde anota 16 puntos de media por partido. Es un jugador que se hace querer allá por donde pasa, por su gran implicación tanto con el equipo como con todo lo que lo rodea: afición, ciudad... Tiene muchos puntos en sus manos, aunque sus porcentajes no asustan: 62.2% en lanzamientos de dos, 29% en el triple y 70% desde el tiro libre.