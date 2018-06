El Breogán no tiene prisa por firmar al director deportivo

Calma en el Breogán. El presidente del club, Jesús Lázare, se mostró el viernes "contento" tras el comunicado que emitió la ACB el pasado jueves, en el que se anunciaba que el equipo lucense había presentado toda la documentación necesaria para ingresar en la Liga. Sin embargo, Lázare pidió "cautela" hasta que la Asamblea ratifique la entrada del Breogán en la liga, una asamblea que, presumiblemente, se celebrará a principios de julio. El presidente breoganista también aseguró que no sabía "nada" acerca de la incorporación de ningún jugador y afirmó que el director deportivo no llegará, como mínimo, hasta la ratificación del Breogán como equipo ACB.

Lázare explicó que desde el club quieren "hacer las cosas bien" y contar con un director deportivo para el medio y largo plazo: "Lo ideal sería tenerlo justo en el momento en el que sepamos que somos equipo ACB. Antes sería un poco un disparate, porque, lógicamente, si la persona que sea tiene otro trabajo, no vamos a anunciarlo y luego que salga mal la cosa. Pero no tiene que ser tampoco justo en ese momento. Vamos a trabajar con calma, tenemos que acertar con la persona adecuada. Hay muchas posibilidades en la forma de hacerlo, pero no queremos un director deportivo para cinco meses. Queremos un proyecto a tres o cuatro años, a una persona que quiera crecer, crecer con nosotros y que crezcamos todos juntos. Si no nos da plenas confianzas y tenemos que llegar a septiembre sin él, pues llegaremos, aseguró el presidente breoganista.

El mandatario celeste, eso sí, explicó que según su punto de vista —"como Jesús Lázare, no como presidente del Breogán"—, Natxo Lezkano tendría esta temporada un plus de responsabilidad en la confección del equipo: "Entiendo que la carga de trabajo para este año tiene que irse a un 60 o un 70 por ciento, independientemente de que haya o no director deportivo. Él es el que conoce la trayectoria del club, es el que conoce a los jugadores que pueden renovar. A pesar de eso, cuanto antes nombremos a un director deportivo mejor, pero no por nombrarlo el día dos vamos a precipitarnos y fallar", indicó.

"A nivel deportivo sí han avanzado los técnicos, pero a mí no me han dicho ni media palabra. Estuve hablando con el entrenador hace poco, que estuvo por Lugo, pero lo cierto es que no hemos hablado para nada de jugadores", aseguró el mandatario breoganista.

Lázare quiso también mostrar su agradecimiento a las personas y entidades que hicieron posible que el Breogán se encuentre a menos de medio paso de la ACB: "Aunque no me gusta personalizar cuando se trata de instituciones públicas, porque sin la ayuda de la Diputación y el Concello, de todos los partidos, hubiera sido todo muy complicado, no solo el último paso, me gustaría nombrar a Pablo Rivera, una persona que nos ha apoyado y se ha involucrado incluso más de lo que debía", afirmó el presidente.

"También tengo que mencionar a Abanca, no solo por lo que ha hecho el último mes, sino por lo que lleva haciendo todo el año con nosotros", añadió Lázare. campaña de abonados. El presidente del Breogán también se pronunció sobre el inicio de la campaña de abonados para la temporada 2018-2019: "Estamos muy contentos porque estamos llegando al 50% de renovaciones. En apenas diez días es un dato muy importante. Además, de todos los abonos renovados, el 45% lo está haciendo vía online", comentó Lázare.