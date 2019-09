El Breogán sufre por España y 'coloca' a Redivo en la final

Aunque les tocaba trabajar y como no podía ser de otra forma, los jugadores del Breogán no vivieron este viernes ajenos al vibrante partido entre España y Australia. Los breoganistas siguieron el duelo en el Pazo, ya que el encuentro coincidió con la presentación de las nuevas equipaciones del conjunto celeste. Como pueden ver en la foto, y al igual que todos, sufrieron con el infartante choque.

Poco después llegaría otra alegría, porque la Argentina del breoganista Lucio Redivo se colaba en la final, donde se medirá a España, tras imponerse con claridad a Francia. El escolta bonaerense ya conquistó recientemente la medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Lima y, ahora, aspira al título mundial.

Estabamos en plena sesión de fotos coa nova equipación do Leite Río Breogán... e alguén dixo: "últimos segundos do partido de España!!" e alguén conectou o teléfono co sinal de @cuatro

:) pic.twitter.com/nRQIvzc9Dp