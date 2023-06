El Breogán responde a Javi Muñoz y niega haber interceptado sus mensajes: "É rotundamente falso"

Javi Muñoz ya tiene respuesta del Río Breogán. La entidad ha emitido en la tarde-noche de este miércoles un extenso comunicado en el que ofrece su versión sobre el terremoto desatado por el extécnico al anunciar acciones legales contra el Consejo del club lucense.

"O Club Baloncesto Breogán SAD, tras a comparecencia pública ante os medios de comunicación que realizou no día de hoxe o Sr. Javier López Muñoz, desmente categoricamente a información vertida por aquel". Así comienza un texto en el que, a través de cuatro puntos, el club breoganista niega que alguno de los miembros de su dirección haya interceptado mensajes de WhatsApp de su segundo entrenador y le responsabiliza de su marcha de la entidad.

Comunicado Club Baloncesto Breogán S.A.D.https://t.co/ZHXlf0gVn0 — Río Breogán (@CBBreogan) June 28, 2023

En lo que respecta a los mensajes, en los que Muñoz habría realizado "comentarios lesivos" hacia varios miembros del Consejo de Administración en una conversación con su representante, el comunicado señala que los hechos tuvieron lugar durante la temporada 2021/2022 y que su contenido fue revelado por el propio entrenador lucense en una reunión con el director general del club, Tito Díaz.

Dicha reunión se habría producido precisamente al llegar a oídos de directivos del Breogán parte del contenido de los wasaps. En ese momento, Díaz se reunió con Muñoz y es este quien le habría mostrado los mensajes "no seu propio terminal móbil", según la versión de la entidad.

El Breogán también salió al paso de la acusación de Muñoz de haber cobrado un salario por debajo de lo estipulado por el convenio: "Máis aló do anterior, e ocorrendo os feitos durante a meritada tempada 2021/2022, o club e o Sr. López Muñoz subscribiron libremente un novo contrato de traballo temporal para a campaña 2022/2023 que, en calquera caso, e como non podía ser doutra maneira, adecuouse salarialmente ao establecido no Convenio Colectivo de aplicación tras a súa entrada en vigor e pola totalidade da tempada".

Además, el comunicado revela la versión oficial del club en lo relativo al fin de la relación contractual entre el Breogán y el entrenador lucense. Según se desprende del texto, fue Muñoz el que declinó la oferta de renovación en la que se le ofreció continuar siendo el primer entrenador ayudante del equipo celeste durante la próxima temporada. El rechazo del técnico se produjo por "causas alleas ás meramente deportivas", sentencia el comunicado.

Por último, el club afirma que se reserva el derecho a emprender acciones legales tras la rueda de prensa de Muñoz de este miércoles.