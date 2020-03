Leche Río Breogán y Covirán Granada se enfrentan este sábado por la tarde (19.15 horas) en el Pazo dos Deportes de Lugo, en un duelo entre dos equipos que no están respondiendo a las expectativas en la LEB Oro. Los lucenses, desde la octava posición aunque con el mismo número de triunfos que el quinto clasificado, ya han pasado a ser meros espectadores de la lucha por la primera posición y su irregularidad, en especial a domicilio, ha puesto en riesgo su clasificación entre los cinco primeros, con lo que eso significaría de cara al play off. Por ello, para no perder el paso con los equipos que tienen esas mismas aspiraciones, el conjunto lucense no puede permitirse este sábado un nuevo traspié.

El Granada no podrá repetir el éxito de la pasada campaña, cuando llevó al límite su eliminatoria con el Mallorca ya que, como el Breogán y el ascenso directo, ya se ha despedido de la posibilidad de alcanzar los play off. Más bien todas sus fuerzas van a ir encaminadas a lograr una permanencia que aún no tienen asegurada. El conjunto nazarí está clasificado en la decimotercera posición, con nueve triunfos, solo dos más que el Oviedo, equipo que marca la última plaza de descenso.

No deja de sorprender el flojo desempeño del equipo granadino. Se apostó por la continuidad y se mantuvo a prácticamente toda la plantilla de la pasada temporada, a la que se le incorporaron, en principio, dos jugadores de primer nivel en esta competición: Diego Kapelan y el pívot Earl Watson, que el pasado año brilló en el Ourense. En el pasado mes de febrero, potenciaron la plantilla con la llegada del estadounidense Mykal Riley.

El Granada lleva nueve derrotas consecutivas como visitante

Uno de los problemas que ha llevado al Granada a su situación actual es su escaso bagaje en los desplazamientos. Mientras que en su cancha ha logrado doblegar a equipos como Mallorca (68-67), Delteco Gipuzkoa (68-58) o Palencia (73-68), lejos del abrigo de sus aficionados ha sido un rival casi inofensivo. De los once encuentros que el equipo de Juan Pablo Pin jugó a domicilio solo logró una victoria, en la cuarta jornada ante el Canoe (81-92). Es decir, el rival de este sábado lleva nueve derrotas consecutivas como visitante.

A pesar de esta circunstancia, el equipo andaluz puede ser un rival muy capaz de complicarle la tarde al Breogán, sobre todo porque dos de sus virtudes no son precisamente las que más brillan en el conjunto lucense. El Granada es un equipo muy sólido en su trabajo defensivo y, de hecho, solo el Gipuzkoa y el Melilla han recibido menos puntos en lo que va de temporada. Su buen trabajo en este apartado -que puede generar problemas en un ataque no siempre equilibrado como el breoganista- se ve acompañado habitualmente por una buena labor en el rebote. Earl Watson (2,10 metros de estatura), Sergio Olmos (2,13) y el exbreoganista Guille Rubio representan la solidez de su juego interior y un número de capturas que solo le supera el Melilla.

La atención preferente al rebote será un factor fundamental para las aspiraciones del Breogán

Sin embargo, también hay que tener en cuenta que parte de ese brillo en las capturas tiene que ver con el desacierto que el Granada suele presentar en los tiros de dos puntos. De hecho, solo el Marín presenta peor porcentaje en este tipo de lanzamientos, lo que favorece que el Granada sea el tercer mejor equipo en rebote ofensivo de la competición.

Por lo tanto, la atención preferente al rebote será un factor fundamental para las aspiraciones del Breogán, que además deberá compensar la intensidad y la actividad defensiva de su oponente, que además llega a este encuentro reforzada anímicamente tras la victoria de la pasada jornada ante el Mallorca.

VICTORIA EN GRANADA. El equipo lucense, que ganó al Granada en la primera vuelta (83-88), podrá disponer de toda su plantilla a pesar de que varios de sus jugadores tuvieron distintos problemas físicos durante la semana -José Nogués sigue de baja-. El escolta estadounidense Elijah Brown, que debutó el pasado fin de semana en Cáceres, jugará por primera vez ante sus aficionados. En las evoluciones del sustituto de Roope Ahonen será uno de los atractivos del partido.

El Covirán Granada no podrá contar con los bases Carlos Corts y Carlos Cobos. El primero no se recuperó de un esguince de tobillo mientras que el segundo es baja de última hora al sentirse mal poco antes de que la expedición iniciara el viaje hacia Lugo.