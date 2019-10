El Breogán se presenta ante los suyos

La LEB Oro vuelve a levantar el telón en Lugo. Y de nuevo la mirada está enfocada hacia arriba atisbando la Liga ACB. Otra vez la ilusión de luchar por un retorno que, probablemente, se espera con un cierto convencimiento derivado de que ya se conoce un camino que se recorrió hace muy poco tiempo.

Además, el inicio del Leche Río Breogán no pudo ser más esperanzador, con un encuentro brillante en el que no dio opción a un rival como el Tau. Este sábado (19.00 horas, Pazo dos Deportes), los breoganistas intentarán dar continuidad a tan positivo comienzo, porque ello ratificaría que todo va por el buen camino. Y es que los jugadores de Diego Epifanio no tendrán enfrente a un rival cualquiera. El Liberbank Oviedo será un oponente incómodo, con calidad, pero también con la solidez suficiente como para hacer frente a cualquier rival. Los asturianos ya lo demostraron en la primera jornada derrotando al, a priori, gran favorito de la LEB, el B The Travel Brand Palma Mallorca. Y, lo más significativo, dejó a los baleares con solo 61 puntos anotados.

Y es que el Oviedo ya no es aquel equipo que durante varias temporadas exhibió por la LEB una gran amenaza desde la línea de 6,75 metros y que en una buena tarde era capaz de destrozar a cualquier rival, pero que cuando no veía aro se convertía en una presa fácil. Hoy, ya la pasada temporada a las órdenes de Javi Rodríguez, el equipo ovetense ofrece mucho más como equipo. Ya no fía su suerte, ni mucho menos, al acierto. Hoy sus triunfos llegan a través de una sólida defensa, muy activa, que complica a sus rivales. En ataque busca más opciones para romper al rival, aunque hay que insistir, todo depende del trabajo atrás.

Y esto obligará al Leche Río Breogán a mostrar su mejor cara. A pesar de lo visto ante el Tau, es indudable que a los jugadores de Diego Epifanio todavía le queda mucho trabajo por delante para alcanzar el nivel al que pueden llegar y un equipo con buen trabajo defensivo puede hacer que se vean las costuras, todavía no firmes, de los breoganistas.

El conjunto lucense tiene, de todas formas, argumentos tan sólidos o más que los del rival. Su poderío físico, el ritmo, la intensidad e incluso el rebote deben de ser facetas en las que los breoganistas basen sus opciones de victoria. También cabe confiar en un mayor acierto en el lanzamiento de tres puntos del mostrado en la jornada inaugural.

Epifanio podrá disponer de todos sus jugadores al igual que Javi Rodríguez. El Oviedo mantiene cinco jugadores de la pasada temporada —los exbreoganistas Sergio Llorente y Oliver Arteaga, Víctor Pérez, Matti Nuutinen y Rolandas Jakstas— y ha incorporado a tres jugadores que ya conocen la competición como Álex Reyes —el mejor de los oventenses ante el Mallorca—, Devin Wright y el estadounidense Tree Coggins, que tiene pasado en el Clavijo de Logroño aunque procede del BC Beroe, de la Liga búlgara.

Además, ha fichado a otros dos jugadores, Guim Expósito —base catalán que jugó la Liga sueca la temporada pasada—, y al islandés Gunner Olafsson. Los dos debutan en la segunda competición del baloncesto español.

Javi Rodríguez: "La defensa es parte clave de nuestra filosofía de juego"

El exjugador del Breogán Javi Rodríguez cumple su segunda temporada como entrenador jefe del Liberbank Oviedo. En la campaña de su debut situó al final de la fase regular al conjunto asturiano en la cuarta plaza, aunque después serían eliminado en el play off de clasificación para la final a cuatro ante el Ourense.



El Oviedo y el técnico gallego aspiran a mejorar lo realizado con un equipo de características distintas. "Posiblemente no seamos tan talentosos como el año pasado, pero somos más polivalentes y más físicos. Queremos hacer un baloncesto dinámico y con una defensa más intensa que la del año pasado. El trabajo defensivo es parte fundamental de nuestra filosofía", señala.



El rival de este sábado del Leche Río Breogán empezó la temporada con un triunfo ante el Mallorca, algo que Javi Rodríguez califica de muy importante. "Nos da confianza en nuestro trabajo. Sabíamos que el encuentro ante el Mallorca iba a ser complicado porque disponen de una gran plantilla y fue un partido que preparamos muy bien, supimos buscar nuestras opciones y jugar nuestro partido", apunta.



Ante el encuentro de esta tarde, el que fue base internacional destaca el potencial del Breogán. "Es, junto con el Palma, la mejor plantilla de la competición. Habrá que ver cómo evoluciona cada una. El Breogán tiene una plantilla larga, con buenos entrenadores, la verdad es que lo han hecho todo bien para estar arriba", dice.



En cuanto a lo que destaca del conjunto lucense, Javi Rodríguez lo tiene claro: "Tiene muchos buenos jugadores en la plantilla, lo que hace que las rotaciones no se acusen e incluso que en partidos en los que algunos no estén bien lo puedan resolver otros jugadores. Además, juegan bien y tienen muy claro a lo que quieren jugar".



El entrenador del Oviedo tiene claro por dónde pasan las opciones de su equipo: "Debemos plantear un partido en el que demos lo máximo. Una defensa muy sólida que haga que les cueste anotar, porque si les dejamos jugar, entonces no tendremos ninguna opción de llevarnos el partido".