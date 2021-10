El Breogán piensa a lo grande

El Río Breogán buscará esta tarde (17.00 horas) en el Pazo dos Deportes ante el Real Madrid redondear su excelente inicio de temporada en la Liga Endesa 2021-2022. Un tramo inicial de competición que, por el nivel de los rivales, presentaba una complicación máxima que, sin embargo, los jugadores de Paco Olmos han sabido resolver con brillantez y eficacia. Un triunfo ante el actual campeón de la Supercopa implicaría cerrar las primeras seis jornadas con cuatro triunfos, lo que sería una tarjeta de presentación inmejorable y que ratificaría al Río Breogán como la sensación del inicio liguero pero, sobre todo, le permitiría afrontar la nueva fase del calendario, ya contra rivales directos, con las mejores sensaciones y plenos de confianza.

Pero esta legítima aspiración choca frontalmente con la realidad. El Real Madrid es claro favorito para llevarse la victoria. Y no es un pronóstico gratuito. Es la derivación lógica que surge de una simple mirada a la plantilla de uno y otro equipo. El de Pablo Laso es un equipo confeccionado para recuperar el dominio tanto en el baloncesto español como en el europeo.

EL FACTOR "PAZO". Esto no empaña en absoluto el interés del duelo. El Breogán ha demostrado ya su competitividad, sabe a lo que juega y se ha mostrado como un equipo serio y sólido que casi nunca se va de los partidos. No es, desde luego, un rival cómodo en estos momentos para nadie y menos a favor de ambiente. No se debe de olvidar que de sus últimas seis visitas al Pazo, el equipo de la capital de España salió derrotado en la mitad de ellos. Aun así, para tener opciones de victoria los celestes tendrán que rendir a su máximo nivel, minimizar errores y, sobre todo, conseguir que los blancos no puedan jugar cómodos. Si el Real Madrid se gusta, si desarrolla el juego que busca es prácticamente imparable.

SABER MÁS | La noche inolvidable de Salva Arco

El Real Madrid llega al encuentro después de su doble triunfo en la Euroliga esta semana y, además, con la condición de invicto en la Liga Endesa. Las dos visitas que ha realizado las ha solventado con claridad, en Andorra (58-86) y Valencia (79-93). Toda una advertencia.

Los cambios realizados en su plantilla convierten al Madrid en un equipo más consistente, más físico y, sobre todo, más fiable. Su poderío dentro de las zonas impresiona con Vicent Poirier, Edy Tavares o Guerschon Yabusele, que hacen del conjunto blanco no solo uno de los mejores reboteadores de la competición, sino que esos tres jugadores son los máximos anotadores de su equipo.

Defensa, dominio de la zona y transición es por lo que se puede considerar al rival del Río Breogán como más fiable que en otras temporadas. Ya no depende tanto del acierto desde el triple.

La primera incógnita, por lo tanto, está en saber no solo si el Río Breogán es capaz de aguantar el nivel físico del rival sino también si podrá presentar batalla dentro de la zona. Será un reto brutal para los breoganistas. De cualquier forma, para los lucenses el encuentro no deja de ser una oportunidad de potenciar sus buenas sensaciones pero también para que algunos jugadores, como es el caso de Musa, Bell-Haynes o Kalinoski, se prueben ante uno de los mejores equipos del continente europeo.