Era un Derbi do Miño atípico tanto por la pandemia como por la intrascendencia del encuentro. El Leche Río Breogán todavía volvió más extraña la situación mostrando su peor imagen en la temporada.

Los jugadores del conjunto lucense estuvieron a remolque del Ourense durante todo el partido. Los locales supieron aprovechar la falta de concentración de los de Diego Epifanio y llevarse el encuentro (77-71).

El primer cuarto no fue un espejismo. El período terminó con un resultado de 24-13 a favor de un Ourense que salió mucho más enchufado. En el segundo cuarto el Leche Río Breogán trató de reaccionar, pero los locales supieron frenar el ímpetu del Breo (40-32).

El tercer cuarto fue, con diferencia, el peor del conjunto lucense. Llegó a perder de 14 puntos y solo un empujón final consiguió acercar los marcadores (59-49). Prueba de la imagen mostrada es el enfado que se cogió Diego Epifanio, sustituyendo a los cinco jugadores que estaban en pista en un momento de ese cuarto.

Moi enfadado o adestrador do @CBBreogan, Diego Epifanio, co partido que está a realizar o seu equipo en Ourense diante do @COBSAD



✔️ Tempo morto no que substitúe aos cinco xogadores e que conclúe pola vía rápida 😡 pic.twitter.com/57v7NWYEKB