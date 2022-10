El Breogán, del infierno al cielo en 14 días

La derrota en el Pazo dos Deportes ante el Gran Canaria, hace solo dos jornadas atrás, dejó la imagen del Río Breogán seriamente tocada. Quizá no dentro del propio club -así lo aseguraron-, pero al resto del mundo, por decirlo de alguna manera, es indudable que las dudas sobre las posibilidades del equipo se acrecentaron. Era la segunda derrota consecutiva y lo grave no estaba en perder ante dos equipos, Joventut y Gran Canaria, que tienen unos objetivos mucho más ambiciosos, sino la forma en la que se produjeron.

El segundo tiempo en Badalona marcó la mínima anotación del Breogán en un cuarto (solo cinco puntos). Es más, entre el segundo tiempo de Badalona y el primero ante el Gran Canaria, los jugadores de Veljko Mrsic fallaron de forma consecutiva 28 lanzamientos triples. Ante el conjunto canario el porcentaje de aciertos en los tiros de tres fue del 10% (3 de 29) y el Breogán acabó con 53 puntos, su tercera anotación más baja en el Pazo desde la creación de la ACB. El panorama, desde luego, no invitaba al optimismo.

Pero en solo 14 días las miradas hacia el equipo lucense han variado radicalmente. Tras un convincente triunfo ante el Bilbao, asombró con una excelente actuación en Manresa. Lo que habían sido récords negativos se convirtieron ante el Baxi en nuevas y positivas marcas a superar. Así, los 41 puntos anotados en los últimos diez minutos en el Nou Congost (lejos de los cinco anotados en el tercer cuarto en Badalona) son la segunda máxima anotación que consigue un equipo de la ACB en un solo cuarto. Además, el Breogán igualó su mayor anotación en un partido fuera de Lugo y los 36 puntos de diferencia conseguidos igualan también su máxima renta en un partido en la máxima categoría. Sin olvidar que alcanzó su récord de valoración en un partido con 147 créditos, ni más ni menos que 104 más que la valoración alcanzada ante el Gran Canaria.

Parecen, por estos datos, dos equipos distintos pero la misma realidad que indica que es solo uno es también la que señala que ni el de las dos derrotas ni el que arrasó en Manresa será el equipo que se vea habitualmente. No hay que perder de vista que el objetivo no ha variado, las carencias siguen y las dificultades llegarán. Pero esto no implica que no haya lecturas positivas.

Hay un trabajo de grupo innegable. El Breogán empieza a ser reconocible como equipo y no es tarea fácil en una plantilla con nueve jugadores nuevos y siete que debutan en la Liga Endesa. Ese trabajo tiene su primer reflejo en la defensa. Van seis partidos disputados y en cuatro (ante Ucam Murcia, Fuenlabrada, Surne Bilbao y Baxi Manresa) el rival se quedó en 70 puntos anotados. Es más, el Gran Canaria ganó en Lugo al anotar solo 71. El equipo lucense es la tercera mejor defensa de la Liga.

Esa labor defensiva, con diversas variantes, tiene continuación con el buen nivel en otra faceta fundamental, el rebote. Salvo ante el Joventut, el Breogán siempre capturó más rechaces que sus rivales lo que le coloca.

También destaca el hecho de que poco a poco vaya apareciendo o aumentando la aportación de varios jugadores. Cuestión de confianza. Aspectos positivos y esperanzadores, pero que no sirven para ocultar la necesidad de mejorar otras facetas. La circulación de balón en algunos momentos es lenta, se sufre en la defensa, lo que obliga a un esfuerzo extra, de interiores, en especial de "cuatros" físicos.

Y quizá la regularidad sea otro de los aspectos a mejorar por este sorprendente Breogán 2022-2023, aunque como está dicho en solo seis jornadas con un equipo totalmente renovado es difícil pedir más en cuanto a trabajo de conjunto.