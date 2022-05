El Río Breogán puso el broche de oro en un espectacular fin de semana a una temporada que quedará en el recuerdo de los aficionados lucenses. No sería exagerado —no hay más que remitirse a las evidencias— señalar que la plantilla que representó al club lucense en su vigésima quinta participación en la máxima competición del baloncesto español fue la que alcanzó un mayor grado de afinidad con unos aficionados que, casi desde el primer momento, se identificaron totalmente con una plantilla que hizo de la temporada 2021-22 un gozo colectivo. Pocas veces, y sobre todo durante tanto tiempo, el Pazo dos Deportes de Lugo vibró como en esta campaña recientemente finalizada para el equipo lucense.

Y no deja de ser curioso que, sin embargo, el Breogán no ha mejorado ni la mejor clasificación histórica del club ni tampoco igualó el mayor número de triunfos desde que la Liga Endesa se juega con el formato de fase regular de 18 equipos. El Breogán alcanzó la clasificación para disputar la fase final de la Copa del Rey, un éxito que se resistía desde hace 30 años (1992) pero la fase regular la finalizó en la undécima plaza, lejos de la sexta de la temporada 1984-85, la séptima de la siguiente o, y ya con el actual formato de la competición, la novena que alcanzó en la campaña 2002-03. La undécima posición fue alcanzada por el Breogán también en las ligas de 2000-01 y 2004-05. Los dieciséis triunfos con los que el equipo lucense acaba de terminas esta temporada se ha quedado a uno de igualar el récord de 17 del equipo que quedó por delante del Real Madrid en la temporada 2002-03.

Sin embargo ninguna de esas plantillas tuvo, ni de lejos, la atención y repercusión mediática que alcanzó la de este año ni, hay que insistir, logró tan alto grado de satisfacción entre sus seguidores. Por una vez los fríos datos de los resultados quedaron en un segundo plano, superados por las sensaciones.

La química. Y esto fue así principalmente por varios aspectos. En primer lugar, el grupo de jugadores desde el primer momento dieron muestras del buen ambiente, de la química existente entre ellos con un objetivo común de equipo por encima de las individualidades —lo que acabó precisamente por mejorar y revalorizar a todos los jugadores—, con una aceptación clara de los roles de cada uno. Son aspectos básicos para el éxito de un equipo pero generalmente muy difíciles de conseguir.

El segundo aspecto de la gran temporada realizada estuvo en el carácter e implicación del equipo celeste. Fueron contados los partidos en los que el Río Breogán no fue competitivo y en los que no tuvo opciones hasta el final. Nunca, o casi nunca, negociaron los jugadores con el esfuerzo. Han logrado superar circunstancias complicadas como la marcha del entrenador en un momento fundamental —tres partidos casi consecutivos con el objetivo de la clasificación para la Copa en juego—, que también en ese momento se vio agravado por las consecuencias de los contagios de Javi Muñoz, Oriol Comas e incluso el de Veljko Mrsic, que tuvo que retrasar su incorporación a comienzos de enero. Por otro lado, las lesiones en el tramo final de Dzanan Musa y Trae Bell-Haynes —se perdieron ambos cinco partidos— parecía dejar sin opciones al Breogán en el tramo final, pero tras el impacto inicial —derrotas ante el Real Madrid y el Casademont Zaragoza— el equipo se repuso, para algunos sorprendentemente, y acabó la temporada con el alto nivel de juego mostrado frente al Gran Canaria, Barcelona o Unicaja. El equipo, con la permanencia asegurada y con esas ausencias tan significativas, no se dejó ir en ningún momento.

Por lo demás, todo esto estuvo aderezado por un juego atractivo, mucha actividad, rapidez y verticalidad en ataque.

El equipo, cuarto en posesiones por partido

El Breogán fue el cuarto equipo de la Liga en posesiones por partido, lo que indica su alto ritmo de juego. Sólo cuatro equipos, Barcelona, Real Madrid, Murcia y Manresa, presentan mejor media de anotación.



Además, el equipo lucense se mostró sólido en las zonas. Así, fue el quinto mejor en rebotes capturados y mantuvo una buena relación entre balones perdidos (el séptimo con menos pérdidas) y recuperados (sexto).