Aunque el Río Breogán, como demostró el pasado domingo en Las Palmas de Gran Caanaria con su inesperado y brillante triunfo, aún no ha dado por terminada la temporada 2021-22, el club ya ha empezado a trabajar de cara a la próxima. El primer paso fue lograr la continuidad del entrenador, Veljko Mrsic, y ahora se pretende asegurar la renovación de los cuatro jugadores de formación de la actual plantilla.

El director general del club, Tito Díaz, aseguró ayer a este diario que ya había negociaciones avanzadas. "De hecho a los agentes de Erik Quintela, Sergi Quintela e Iván Cruz ya les hemos enviado nuestra oferta de renovación y con respecto a Jordan Sakho su agente ya sabe que tenemos interés en que siga con nosotros", explicó. El dirigente breoganista añadió que "queremos empezar por estos jugadores porque son muy importantes para nosotros. Vamos a ver si conseguimos que sigan".

Del resto de la plantilla, Díaz lo tiene claro. "Me gustaría tener el mismo equipo, está claro, pero sé que no puede ser y por lo tanto lo que hay que intentar es conseguir la mayor continuidad posible", explicó. En este sentido añadió que es evidente que Dzanan Musa "no está en absoluto a nuestro alcance" y jugadores como Bell-Haynes, Rasid Mahalbasic, Tyler Kalinoski o Marko Lukovic "prefieren esperar a que finalice la temporada y valorar las ofertas que tienen".

La posibilidad de que el Breogán pueda jugar una competición europea la próxima temporada podría ser un atractivo para alguno de estos jugadores. "Claro que jugar en Europa nos podría ayudar en esto porque hace el equipo más atractivo, los jugadores tienen más visibilidad y más prestigio. Para ellos jugar una competición europea es un plus y, de hecho, por el mismo precio se puede aspirar a mejores jugadores", dijo el director general del Breogán.

Pero jugar competición europea tiene también una vertiente económica que para el Breogán es un verdadero obstáculo. Tito Díaz explica la postura del club. "Primero hay que conseguir la clasificación, después plantearlo seriamente y tomar una decisión. Es necesario valorar también el aspecto económico. Ver qué tipo de plantilla sería necesaria. Es evidente que el presupuesto tendría que ser mayor y esto está muy complicado", dijo.

En este sentido el dirigente explicó que "los jugadores se revalorizan pero nuestro presupuesto no. Con respecto a los otros equipos, tendremos 480.000 euros menos, ya que es la parte del Valor de Participación que el año pasado pagaron los dos máximos accionistas y que este año nos retraen del reparto de Movistar. Estamos muy contentos con nuestros patrocinadores pero nos faltarían ahora mismo 300.000 euros para llegar al presupuesto que tuvimos esta temporada".