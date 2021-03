Finalizó la primera fase de la temporada en la LEB Oro, que el Leche Río Breogán terminó como líder en el Grupo A, y en breve (el día 20 de este mes) arrancará la segunda, en la que los equipos participantes se jugarán buena parte de su futuro en el actual curso.

Lo primero que hay que decir es que no todo está decidido. Las dificultades para afrontar la competición por parte de los equipos ha sido patente. De hecho, el Força Lleida aún no sabe si se clasificará o no en el grupo de los mejores, puesto que le restan por jugar tres partidos. En ellos, que jugará en una semana, buscará tres triunfos, sin fallo, que le accedan al grupo de los elegidos en la segunda fase. Lo tendrá complicado, puesto que uno de sus rivales será el HLA Alicante, equipo que ha liderado el Grupo B durante buena parte de la competición -de hecho, jugó la final de la Copa Princesa ante el Breogán en el Pazo- y que buscará un triunfo ante los ilerdenses que les permitirá mejorar su plaza en la clasificación.

De cara al Leche Río Breogán hay que tener en cuenta que en esta segunda fase se van a contabilizar los resultados ante los rivales a los que ya se ha enfrentado en la primera. En su caso, el equipo de Diego Epifanio parte en la clasificación con siete victorias y una sola derrota, una ventaja importante. Los lucenses solo se enfrentarán contra los cinco equipos clasificados en el Grupo B: Tau Castelló, Granada, Palma, Alicante y Almansa o Lleida.

Serán los siete mejores equipos clasificados entre los elegidos los que accederán a los play off por el ascenso -series a solo tres partidos y una única plaza para jugar el curso que viene en la Liga ACB-. El octavo equipo que accederá a la lucha por el salto de categoría será el mejor en el grupo por la permanencia -los cuatro peores descenderán de categoría-. Para la lucha por evitar el descenso aparecen por el grupo A el Ourense, Cáceres, Melilla y Tizona; por el grupo B están Girona, Real Murcia, Huesca, Canoe y Força Lleida o Almansa.