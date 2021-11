El Río Breogán-Joventut se aplaza al 30 de diciembre

Los tres casos de covid en la plantilla lucense (Bell-Haynes, Mahalbasic y Larsen) provocan que finalmente el duelo previsto para este domingo desde las 12.30 horas en el Pazo dos Deportes de Lugo entre el Río Breogán y el Joventut de Badalona no se dispute en la fecha prevista.

Las autoridades sanitarias de la Xunta y la ACB mantuvieron contacto durante este jueves y finalmente se tomó la decisión de que no habrá encuentro.

La Liga Endesa, por su parte, ha anunciado desde su cuenta en Twitter que la nueva fecha para el encuentro es el 30 de diciembre y que se disputará a las 20.30 horas. Por lo tanto, los celestes recibirán al conjunto catalán solo unos días antes del derbi ante el Obradoiro, que se jugará en Santiago el 3 de enero.

As probas PCR realizadas á plantilla do Río Breogán detectaron un novo positivo por COVID19 que se suma aos outros 2 dos últimos días. O equipo médico do club está en contacto coas autoridades sanitarias e ACB para seguir instruccións. Plantéxase a suspensión do próximo partido. pic.twitter.com/2iFtBNFunK