El Breogán, ante el inicio de un nuevo reto

El Leche Río Breogán tras la pretemporada más larga de su historia, cuando salte el domingo a la cancha para jugar el primer partido oficial habrán transcurrido 48 días desde el inicio de la preparación, entrena ya con la vista puesta en el encuentro que el próximo domingo a las 12.00 horas disputará en el Polideportivo de El Pumarín ante el Liberbank Oviedo en lo que será para ambos conjuntos su estreno en la LEB Oro 2020-21.

Fue una pretemporada atípica no solo en su duración sino también en las especiales circunstancias en las que se desarrolló, en su primera parte se empezó a entrenar incluso sin contacto, y también porque se han disputado menos partidos de preparación de lo que incluso pudiera haber sido aconsejable para llegar al inicio de competición en la mejor forma.

Dentro de las peculiaridades de la temporada que está a punto de iniciarse no se escapan tampoco las de ámbito deportivo. Es conocido desde hace tiempo el acuerdo que la Federación Española de Baloncesto alcanzó con la ACB para que en esta campaña se reduzca el número de ascensos a uno solo. A raíz de este acuerdo, los clubes y la FEB alcanzaron un acuerdo para variar la fórmula de competición. El problema es que a cuatro días para el inicio de la Liga, varios partidos ya se disputarán en la tarde del viernes, la Federación Española, se supone que por falta de tiempo, no ha hecho oficial el nuevo sistema de competición con lo que ello acarrea de falta de información y no solo a los aficionados sino también a los clubes que no han recibido ninguna confirmación oficial del pacto alcanzado.

En la noche de este lunes, en la página web de la FEB aún figuraban las bases de competición aprobadas antes de los dos acuerdos alcanzados con posterioridad, tanto con la ACB como con las entidades participantes. Es decir, en las bases que aún se pueden consultar figura que habrá dos ascensos, uno para el campeón de la fase regular y otro que se decidirá en una final a cuatro, con un play off previo a cinco partidos.

Nada de esto es real, salvo que la FEB no cumpla con lo acordado en los dos acuerdos citados. La Liga se iniciara con los equipos divididos en dos grupos por aproximación geografica. El grupo A contará con nueve participantes -Breogán, Valladolid, Ourense, Palencia, Melilla, Oviedo, Tizona, Coruña y Cáceres- y con diez el grupo B -Lleida, Almansa, Granada, Huesca, Murcia, Castelló, Canoe, Palma, Girona y Alicante-, los cinco primeros de cada grupo se integraran en una segunda fase en otro, valiendo los resultados entre ellos de a primera fase, del cual saldrán los siete que disputarán los play off de ascenso.

Los otros nueve equipos se integrarán en otro grupo, del que los cuatro últimos perderán la categoría y el primero pasaría a disputar el play off de ascenso. El play off, desde los cuartos de final hasta la final, se jugará al mejor de tres partidos.

De cara al encuentro del domingo, el Leche Río Breogán no contará, como estaba previsto, con el escolta Roope Ahonen. Con respecto a Salva Arco que no disputó los dos últimos encuentros de preparación, se espera que pueda estar a disposición del técnico Diego Epifanio. El alero catalán sufrió una sobrecarga en los abductores de la ya que parece recuperado, no tiene molestias, aunque esta mañana será sometido a una resonancia magnética para descartar cualquier complicación que pueda aparecer.