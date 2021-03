El Breogán, a imponer su jerarquía

La visita del Río Breogán este domingo, 12.00 horas en el Polideportivo de Son Moix en Mallorca, al Palmer Alma Mediterránea Palma abre una trepidante semana que puede resultar muy clarificadora para el futuro inmediato del equipo lucense. En los próximos siete días los de Diego Epifanio disputará tres encuentros, es decir un tercio de lo que resta de la segunda fase de la competición. Después del duelo de este domingo, los breoganistas visitarán el próximo miércoles (19.00 horas) al Tau y el domingo, día 4, se enfrentará al HLA Alicante en el Pazo dos Deportes.

El primer paso para el Río Breogán está en solventar el encuentro de este domingo, ante un Palma que fue una de las revelaciones de la primera fase. El equipo insular con una plantilla muy joven, aunque reforzada para la segunda fase con la incorporación del pívot Justin Raffington que llegó desde el Leyma Coruña, superó un mal inicio de competición, cinco derrotas en los seis primeros encuentros, en el que pagaron no solo la inexperiencia de su plantilla sino también los efectos de la falta de conjunción de una plantilla totalmente renovada.

Una vez superada la crisis inicial, el Palma supo sacar el máximo partido a las características de su equipo. Como se corresponde a la juventud de su plantilla es un equipo con ambición, con intensidad y que pocas veces bajan los brazos. Su juego se caracteriza por la rapidez, con posesiones muy cortas y una apuesta muy decidida por el rebote ofensivo. No conviene olvidar que los mallorquines son el equipo que después del Basket Coruña lleva más rebotes capturados. En ataque sus principales referencias son el estadounidense Ronnie Harrell y Kristian Kullamae, primer y segundo anotador de la Liga con 17 y 16 puntos de media respectivamente. Ambos tienen vía libre para asumir gran parte de las acciones en ataque de su equipo. Baste decir que entre ambos realizan el 41,3% de los tiros totales del Palma y nada menos que un 50% de los triples intentados por todo el equipo y no hay que obviar que el conjunto insular es, después del Canoe, el conjunto de la liga que más tiros de campo ha realizado hasta el momento.

Por lo tanto para el Río Breogán será fundamental estar muy atento a la capacidad anotadora de estos jugadores aunque sin perder de vista que Jacobo Díaz atraviesa por un muy buen momento y que el rebote será uno de las facetas que pueden resultar clave y que Jawara ahora tiene un apoyo importante con la llegada de Raffintong. Otro aspecto a considerar y que es fundamental para que el conjunto dirigido por Alejandro Pérez y Pau Tomás porque les facilita muchos puntos fáciles es la recuperación de balones. El Palma es el mejor equipo de la liga en este apartado— en la clasificación de balones recuperados en el Grupo B, cuatro jugadores del Palma (Jacobo Díaz, Kullamae, Harrell y McDonnell) figuran en las seis primeras posiciones— y por lo tanto, el Breogán deberá estar especialmente atento para no facilitarles esa labor.

El Palma, que acabó en la tercera posición del Grupo B con 11 triunfos y 7 derrotas, empezó la segunda fase con una clara derrota en la cancha del Leyma Coruña (94-76) pero con anterioridad a ese encuentro, lo que resultó determinante para su clasificación para el grupo de ascenso, los mallorquines fueron capaces de imponerse en diez de los últimos doce encuentros. En su cancha, el rival de hoy del Breogán cedió en tres de los nueve partidos disputados, con la salvedad que los tres fueron en las primeras jornadas de la Liga ya que en estos momentos, el Palma acumula cinco triunfos consecutivos como local. Para el encuentro de este domingo, las gradas de Son Moix volverá a contar con la presencia de aficionados, en total serán 200.

El Breogán no contará con la aportación de Arco que no viajó con el equipo y parece difícil que Ahonen, después de no entrenar durante toda la semana, pueda estar este domingo en condiciones de saltar a la cancha, aunque desde el club lucense no se descarta. En los locales es posible el retorno de Mila Suskavcevic y que se produzca el debut de Sidney Correia, jugador cedido esta temporada por el Estudiantes.