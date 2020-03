Final | 86-63 El Breo se impone al Granada y mira a lo alto de la tabla

Final no #FogarDoBreogán ! Vitoria do Leche Río Breogán!!

Grazas Pazo!



💙Leche Río Breogán 86

🆚 @FundacionCBG 63#ForzaBreo #FagamosEquipo pic.twitter.com/iscUl5KCyb — Leche Río Breogán (@CBBreogan) March 7, 2020

FINAL. (86-63) El Breogán finalmente se impuso con contundencia ante un Granada que bajó los brazos en el tramo final del encuentro. Powell acabó como máximo antador del partido, con 15 puntos, aunque su actuación se vio lastrada por la pronta acumulación de faltas. Acabó el partido con cuatro personales.

TERCER CUARTO. (66-54) El partido se aprieta de cara a la recta final. El Granada podrían entrar en el partido si el Breogán no reacciona.

SEGUNDO CUARTO. (46-33) El Granada despierta y la tercera falta de Powell obliga su cambio. No obstante, consigue mantener la distancia obtenida en el primer tramo del partido.

PRIMER CUARTO. (26-14) El Breogán ha disfrutado de un primer periodo sin complicaciones ante un Granada bajo en intensidad. Powell ha sido el máximo anotador del equipo lucense, con 11 puntos.

Leche Río Breogán y Covirán Granada se enfrentan este sábado por la tarde (19.15 horas) en el Pazo dos Deportes de Lugo, en un duelo entre dos equipos que no están respondiendo a las expectativas en la LEB Oro. Los lucenses, desde la octava posición aunque con el mismo número de triunfos que el quinto clasificado, ya han pasado a ser meros espectadores de la lucha por la primera posición y su irregularidad, en especial a domicilio, ha puesto en riesgo su clasificación entre los cinco primeros, con lo que eso significaría de cara al play off. Por ello, para no perder el paso con los equipos que tienen esas mismas aspiraciones, el conjunto lucense no puede permitirse este sábado un nuevo traspié.