Gonzalo García: "El Leche Río Breogán es un rodillo"

El Ibereólica Renovables Ourense, con dos triunfos en seis encuentros, no ha vivido el inicio de Liga soñado. Ni mucho menos. Pero su técnico, Gonzalo García, no tiene dudas, sabe de la capacidad de su equipo y que entiende que ahora está pagando los problemas de pretemporada y las lesiones que le atosigaron en las primeras jornadas en la LEB Oro 2020-2021.

"La verdad es que es un inicio bastante chungo. Arkeem Joseph llegó a mitad de pretemporada y tanto Dimitrijevic como Henríquez se incorporaron al equipo en la semana que dio inicio la competición. Por lo tanto, tuvimos que hacer la fase de preparación con los puestos cambiados y con muy poca carga táctica. En la primera jornada, en Valladolid, estuvimos todos, jugamos bien y estuvimos a punto de ganar, pero después se lesionó Joseph, que solo suma cuatro entrenamientos desde que empezó la Liga, tuvimos de baja a Míkel Úriz por problemas musculares, con lo que no teníamos al base ni al pívot titular, y también se lesionó Joan Tomás. Desde hace tres semanas no hemos podido entrenar cinco contra cinco", explica el técnico.

Todo esto se traduce, explica García que "sin el base y sin el pívot dejamos de ser consistentes y fuimos poco regulares. No hemos sido capaces de jugar a un ritmo de verdad", dice, aunque ya empieza a ver cómo la situación se normaliza. "Úriz ya está entrenando, Joseph empezó ayer (por el miércoles) aunque sin completar la sesión y Tomás espero que pueda entrenar mañana (por este viernes). De cara al encuentro de Lugo, creo que Tomás será baja segura pero cuento con los demás", dijo.

Gonzalo García dice que el encuentro del sábado ante el Leche Río Breogán lo afronta "con la preocupación de no poder entrenar como me gustaría y más ante un rival de gran potencial. El Breogán es un equipo rodillo y con las ideas claras". Para el técnico no hay duda de que el equipo lucense "es uno de los cuatro grandes de la Liga". "En nuestro grupo, Breogán y Coruña están por encima del resto. Pienso que Valladolid está un paso por abajo y, del otro grupo, Alicante y Granada tienen plantillas muy completas, añadió.

El entrenador del Ourense destaca del juego del Breogán que "gran parte de sus puntos vienen de tiros liberados y esto lo genera por su juego interior. Larsen lee muy bien el juego y también generan mucho en bloqueo directo. Su juego interior es importante pero es un equipo que sabe jugar muy bien dentro-fuera generando ventajas desde el poste bajo".