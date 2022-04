Musa, "consciente y animado" tras ser intervenido por una fractura de tráquea

La operación a Dzanan Musa, intervenido de madrugada por un fractura en la tráquea que se produjo en el encuentro contra el Baxi Manresa, salió según lo previsto. Este viernes por la mañana le retiraron los tubos e incluso comentó a dirigentes del Río Breogán que quiere volver a jugar está temporada.

Según informó el Breogán ya "está consciente y animado" después de que le retiraran los tubos, aunque permanece en reanimación, según el último parte médico.

El equipo médico del Hospital Universitario Lucus Augusti, en el que fue intervenido, ha procedido a retirarle la intubación y el alero permanecerá las próximas horas, probablemente sábado y domingo, en reanimación, vigilado por los especialistas.

"Una de las primeras cosas que dijo es que quiere estar en unos días en la pista de nuevo defendiendo la camiseta celeste. Es un orgullo contar con jugadores de este calibre", indicó el club gallego.

El Breogán agradeció la atención que brindó al jugador el personal del hospital lucense en el que está siendo tratado Musa. El jugador seguirá hospitalizado la próxima semana, por lo que se perderá al menos seguro los próximos partidos del equipo, que este domingo visita al Real Madrid y el sábado 23 recibirá al Zaragoza.

La prensa bosnia y croata publicó en las últimas horas que se encontraba en coma inducido, pero El Progreso pudo confirmar que la intervención salió según lo previsto. Los médicos dicen que habrá que esperar 48 horas para confirmar una evolución positiva. De ser así, no se descarta que pueda volver a jugar, aunque sea en la última jornada. La Liga Endesa finaliza el 15 de mayo con la visita del Unicaja.

El hermano de Dzanan Musa confirmó que la carrera del internacional bosnio no corre peligro y que sus padres ya han viajado a España para estar con él.

LA LESIÓN. La decimocuarta victoria del Río Breogán tuvo una continuación nada afortunada para el club y la afición lucense porque el bosnio Dzanan Musa sufrió un golpe en la primera mitad del choque y, aunque siguió jugando, finalmente tuvo que se intervenido de madrugada de una fractura en la tráquea. La operación fue según lo previsto y el club informará de la evolución del alero a lo largo del día.

El ídolo del breoganismo es baja confirmada para el domingo ante el Real Madrid y habrá que ver los plazos de recuperación y la evolución de la misma para saber cuándo puede volver o si se pierde lo que resta de temporada.

El Río Breogán informó a última hora del jueves, tras el triunfo ante el Baxi Manresa por 98-94, está siendo intervenido en el Hula tras sufrir una fractura en la tráquea. El propio jugador compartió un mensaje a través de su cuenta de Twitter. "Chicos, os quiero a todos. Voy a ser operado en mi cuello. Como peleo en la pista, pelearé también esto y ganaré. Gracias por vuestros deseos. Hasta la próxima".

Guys!! I love you all, Im going to have surgery on my neck, as I fight on the court I will fight this too and beat it!! Thank you For the wishes!! Until the next time!! Yours Musa ♥️