El Breogán declara día de club el partido contra el Madrid y prepara una iniciativa solidaria

El Río Breogán confirmó este lunes que el partido del próximo domingo con el Real Madrid, correspondiente a la sexta jornada de la Liga Endesa, será día del club y, además, tendrá una acción solidaria.

Los abonados tendrán que comprar entrada, aunque con precio reducido, para asistir al encuentro.

Domingo 17 ás 17:00 horas no #FogardoBreogán

O Partido é DÍA DO CLUB e as entradas para abonados e público xeral xa están á venda en https://t.co/1SB4pUiFab pic.twitter.com/mtG5U6ui3t