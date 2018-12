El Breogán se cubre las espaldas por si Jordan se va

El CB Breogán se ha pronunciado este martes sobre la propuesta de renovación realizada a Jerome Jordan, para la que el jugador jamaicano, cuyo contrato acaba el 31 de diciembre, todavía no ha dado respuesta.

"Os responsables da parcela deportiva avanzan en diferentes opcións para un posible alternativa", explicaba el Breogán en un tuit, toda vez que el club contaba con tener resuelta la situación el pasado fin de semana.

Ante a cercanía do fin do contrato que vincula ao xogador Jerome Jordan co Club, os responsables da parcela deportiva avanzan nas diferentes opcións para unha posible alternativa nesa posición no caso de que o xogador non opte pola renovación.