El Río Breogán confirma la salida de Aboubacar, que firma por el COB

El Río Breogán ha confirmado este miércoles que Aboubacar se desvincula del equipo y pasará a reforzar al Hereda Club Ourense Baloncesto en la LEB Oro.

De este modo, uno de los integrantes de la plantilla del ascenso de la temporada pasada a la Liga Endesa pone fin a su etapa lucense para seguir su carrera en el COB. El jugador se encuentra ya restablecido de una intervención de rodilla que le solventó unas molestias que lo condicionaron en algunas fases de la pasada temporada.

El Breogán le agradece "el trabajo, profesionalidad y aportación al club, tanto dentro como fuera de la pista" y le desea "lo mejor en su nueva etapa". "Seydou sale pero deja las puertas abiertas de la que siempre será su casa", publicó el club lucense en su web oficial.

