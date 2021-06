67-53. El Río Breogán cae en Granada y queda contra las cuerdas en la final de la LEB

En el día más importante, el Río Breogán mostró su peor cara. El equipo lucense cayó con claridad en Granada y perdió el primer partido de la final de la LEB. De este modo, necesita ganar el jueves en el Pazo para no decir adiós a las opciones de ascenso.

Atrás, la defensa zonal con ajustes que propuso Epi no funcionó, y en ataque no hubo ningún jugador que viera aro con facilidad. La garra mantuvo a los lucenses con vida hasta que faltaban cinco minutos para el final del choque, pero en ese tramo, una racha de aciertos de los locales tumbó a los lucenses.

El partido empezó con nervios en los dos equipos y con tres puntos seguidos de Sergi Quintela a los que respondió el Granada con 9 (9-3). Tres pérdidas de Soluade lastraron el arranque de partido del equipo celeste, en el que solo Kacinas veía aro con facilidad.

A falta de 3.53 minutos llegó la segunda falta de Fall, preocupante para los locales, en los que Gatell fue baja por lesión. El cuadro lucense contestó a lo grande al parcial de los locales, con un 0-12 comandado por Kacinas y Sollazzo que puso a los celestes con 9-15 a un minuto del final del primer cuarto.

El segundo cuarto empezó con un triple de Iván Cruz y el Breogán en zona, una defensa que ya había utilizado en los diez primeros minutos. La tónica se mantuvo, con los dos equipos sufriendo mucho para anotar, sobre todo desde la línea de tres.

Mediado el cuarto llegó una mala noticia para el Breogán, la tercera falta de Aboubacar. A ello siguió un triple de Murphy que puso al Granda a un punto (22-23). Sin ideas en ataque, y con menos acierto, el Breogán vio cómo el equipo local se hacía con el mando del encuentro.

Por suerte para el Breogán, Kacinas encontró el camino del aro que no hallaban sus compañeros y el equipo celeste se mantuvo a tiro de los locales. En este tramo del choque, los de Epi no encontraban a Larsen en la zona y los triples no entraban. A eso se sumaron varias pérdidas incomprensibles, así que el Granada, poco a poco, con Bropleh al mando, se marchó al descanso con una clara ventaja 40-29.

Soluade, con dos triples que no tocaron aro, y cuatro pérdidas, firmó una primera parte para el olvido, pero no fue el único que rindió por debajo de su nivel en un Breogán en el que, en los primeros 20 minutos, solo se salvó Kacinas.

Tras el descanso, Mateo Díaz jugó sus primeros minutos en el partido y, en la primera acción, Fall cometió su tercera falta ante Larsen. El Granada mantuvo su ventaja, en torno a los 8 puntos, durante el inicio del cuarto, ante un Breogán que sufría para anotar. Larsen no podía con Fall y las ayudas de sus compañeros, y desde fuera no se encontraban tiros cómodos.

El Granada, sin hacer nada del otro mundo, conservó su ventaja ante un Breogán desquiciado, incapaz de encontrar a Larsen. Solo los fallos en los triples de los locales impidieron que el choque se rompiese y al último cuarto se llegó con 53-43.

El último cuarto comenzó con un protagonista inesperado, el mexicano Israel Gutiérrez, que vio aro y dominó el rebote. Tuvo el Breogán varios ataques para acercarse, pero falló tiros desde todas las posiciones, hasta debajo del aro. Su suerte fue que el Granada convirtió el partido en una competición de errores.

Con el Breogán siete abajo y saque de banda, una falta intencionada de Ahonen permitió al Granada encadenar cuatro puntos que abrieron más la herida de los celestes. A 5.28, el marcador era de 58-47 y, tras un error en el saque de canasta, Bropleh anotó un triple al que siguió una canasta de Bortolussi y otra de Christian Díaz. Faltaban 4 minutos, pero el partido estaba sentenciado.

La ficha

67. Granada (11+29+13+14): Lluis Costa (10), Martínez, Bropleh (19), Murphy (13), Fall (4) -qquinteto inicial-, Bortolussi (6), Rodríguez (1), Bressan (2), Cristian Díaz (9) e Iriarte (3).

53. Río Breogán (15+14+14+10): Soluade, Sergi Quintela (7), Arco (2), Kacinas (11), Larsen (4) -quinteto inicial-, Mateo Díaz (6), Ahonen (3), Aboubacar (1), Erik Quintela, Israel Gutiérrez (8), Iván Cruz (5) y Sollazo (6).

Árbitros: Bravo, Sánchez y Checa.