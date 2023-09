El Breogán busca hoy su primer triunfo en una semana difícil

El Río Breogán intentará esta tarde (20.30 horas, Poliesportiu d'Andorra) estrenar su casillero de victorias en la Liga Endesa. La semana del conjunto celeste ha sido un poco atribulada con la desvinculación del club de Zan Mark Sisko por motivos personales. Tito Díaz, director general del cuadro lucense, expuso el miércoles que la decisión del base esloveno cogió al club "por sorpresa" y, en consecuencia, fichar a alguien para los dos partidos de esta semana –hoy ante el Andorra y el domingo contra el Manresa en el Pazo– "iba a ser complicado".

Dadas las circunstancias, Veljko Mrsic solo dispondrá de dos bases natos en la plantilla, Sergi García y Érik Quintela, aunque podría utilizar puntualmente al polivalente Sergi Quintela. El que sí estará a disposición del técnico balcánico es Dimitrios Agravanis, aunque con un tono físico inferior al de sus compañeros. El ala-pívot griego empezó a entrenarse con el grupo este pasado lunes tras haberse lesionado ente el Valencia en la pretemporada. Por cierto, Agravanis jugará a partir de ahora con el dorsal 55, con el que ha sido dado de alta en la competición. Ante el cuadro valenciano lo hizo con el 7.

La fortaleza del Breogán estriba en el equipo, en mantener su intensidad defensiva durante todo el encuentro y desplegar un juego coral en ataque, tal y como demostró en bastantes momentos ante el Baskonia. La clave, tal y como apuntó Mrsic, podría estar en buscar un ritmo alto de partido, "pero siendo constante en el juego y tomando buenas decisiones". El entrenador croata manifestó que el equipo llegaba "mentalizado y bien" para traer la victoria.

Así llega el Andorra

El cuadro andorrano, por su parte, intentará también sumar su primer triunfo tras su fulgurante retorno a la ACB -solo estuvo una temporada en el infierno de la LEB-, tras la derrota encajada en Bilbao en la primera jornada (95-73). Jugar en casa supone un arma de doble filo: por una parte sentirse arropado por la afición, pero también tener que gestionar la presión añadida por obtener el triunfo.

Natxo Lezkano, exentrenador del Breogán, indicó que afronta el partido "con muchísima ilusión", porque "es muy importante ser sólidos en casa. En esta Liga realmente es muy difícil ganar fuera y tienes que ser todo lo sólido que puedas en tu cancha. Mucho de nuestro éxito pasa por ganar aquí".

Sobre la receta para llevarse el partido esta noche, el técnico de Portugalete manifestó: "Necesitamos un nivel mínimo para ganar a Breogán y no cometer los errores que hicimos en Bilbao". "Estamos en construcción y lo que tenemos que tener claro es que tenemos que jugar con nuestros valores. Me preocupan las pérdidas de balón innecesarias y no forzadas", añadió.

Lezkano tiene claro cómo actuar: "Presionar mucho la pelota y no dar nunca un balón por perdido. Tenemos que ser valientes a la hora de atacar y en defensa jugar con ese nivel de activación que sí tienen ellos".

Sondeando el mercado

El goteo de posibles sustitutos para Sisko es incesante en las redes sociales. El club sigue sondeando el mercado buscando la mejor opción según sus posibilidades económicas, pero no hay nada firmado todavía, aunque sí negociaciones en marcha.