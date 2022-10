Inmaculado inicio de liga para el Río Breogán que, como en la temporada pasada, cierra la segunda jornada de competición con sendas victorias. Pero si la primera, la conseguida en Murcia, el equipo lucense tuvo una actuación brillante y dominó desde el primer minuto la situación, este domingo ante el Carplus Fuenlabrada el nivel de juego, de ambos equipos, no estuvo a la altura del mostrado en la jornada inaugural.

Con la competición recién iniciada parece difícil hablar de tensión pero fue evidente que para los dos equipos el encuentro tenía un valor añadido. Ambos, Río Breogán y Fuenlabrada, tienen muy claro cual es su objetivo y cual es, en realidad, su liga, aquella en la que se pelea por mantenerse en esta categoría. Y lo cierto es que por lo visto ayer, ni unos ni otros se equivocan en sus expectativas.

Ambos llegaban a este encuentro con la necesidad de un triunfo, los locales para revalorizar el inesperado triunfo logrado en Murcia y los madrileños para compensar el golpe recibido en la primera jornada al verse superado por el Covirán Granada, otro rival directo.

Los de Josep María Raventós volvieron a desperdiciar, como ocurrió ante los andaluces, su ventaja en el marcador. Llegaron a tener once puntos de ventaja, (43-54) en el minuto 30 pero que no supieron mantener, en realizadad en los tres minutos siguientes encajaban un parcial de 12-0, que volvía a poner, ya de forma definitiva al Breogán por delante (58-54).

El Breogán por su parte, tuvo un buen inicio de partido. Buena defensa, dominio del rebote y el acierto de Happ impulsaron a los locales (15-6) en el minuto 7. La reacción de los madriñelos se produjo con dos triples consecutivos de Clevin Hannah. El Fuenlabrada llegaba al final del primer cuarto con cinco puntos de desventaja (22-17).

Los minutos siguientes el partido entró en una fase de total desacierto. El juego se convirtió en un correcalles donde las pérdidas y los errores en los lanzamientos , sobre todo por parte de los de Mrsic,fueron constantes. El 9 minutos el equipo local solo fue capaz de anotar ocho puntos mientras su rival, al margen de alguna acción de Bassala Bagayoko, se iba arriba en el marcador con el acierto, sobre todo, de Novak. El Breogán llegaba al descanso dominando claramente el rebote (23, de ellos 11 ofensivos mientras su rival se quedaba en 15 rebotes y solo uno bajo canasta rival) pero sin ser capaz de aprovecharlo en el marcador (30-33), ante su desacierto (2 triples de doce intentos por 7 triples de su rival en 13 tiros).

Los problemas del Breogán no se solventaron en la reanudación. Más bien al contrario. El Fuenlabrada dejó de fíar todo a su perímetro y encontró en el pívot Dusan Ristic la forma de complicarle y mucho las cosas al rival. El serbio anotó nueve puntos consecutivos pero además cargó con tres faltas personales a Ethan Happ, el jugador hasta ese momento con las ideas más claras en los locales. El conjunto lucense seguía sin anotar (pasó del 22-17 del minuto 10 al 35-46 del 26) y Veljko Mrsic dio entrada a Víctor Arteaga como antídoto para compensar los centímetros de Ristic. El pívot local empezó dubitativo pero acabó siendo la solución a los males de su equipo. De todas formas, los madrileños volvían a abrir brecha en el marcador (46-54) al término del tercer cuarto, recurriendo otra vez a sus hombres de perímetro.

Ambiente en el Pazo dos Deportes. XESÚS PONTE

Ristic ya no avasallaba y el Breogán volvía a tener por completo el control del rebote y su defensa impedía los tiros liberados que antes tuvieron tanto Hannan como Novak. Sólo faltaba, por lo tanto, el acierto y este llegó de la mano de Scott Bamforth. El Breogán inició el último cuarto con un parcial de 12-0, y en el que ocho puntos llegaron a través del jugador estadounidense.

Una vez que el Río Breogán se puso por delante ya no perdería el mando en el marcador. El control del rebote (al final 41 rechaces para los locales por 30 de su rival) es casi una garantía de éxito, sobre todo y no como ocurrió en el segundo cuarto, si el equipo es capaz de jugar con cierto criterio y limitando las pérdidas de balón. Ristic ya no volvió a inquietar, tomando la responsabilidad de su equipo Novak y Senglin. Con empate a 63 (minuto 37) Sergi Quintela anotó una canasta triple en el último segundo de la posesión y otra triple, ya en el último minuto, de Sergi García (73-67), setenciaba de forma definitiva el encuentro.

FICHA TÉCNICA

78 - Breogán (22+8+16+32): Bamforth (18), Momirov (3), Lukovic (6), Hollatz (2), Happ (10) –cinco inicial– Nenadic (7), Sergi Quintela (5), Nakic (13), Sergi García (5), Arteaga (9), Brajkovic (-).

70 - Fuenlabrada (17+16+21+16): Senglin (11), Hannah (11), Ristic (18), Juan Fernández (3), Kromah (5) –cinco inicial– Bagayoko (5), Macoha (5), Novak (10), Eyenga (2), Okou (-), Savkov (-), Beirán (-).

Árbitros: Fernando Calatrava, Luis Miguel Castillo y Andrés Fernández. Eliminaron a Happ (m.40), en el Breogán.

Incidencias: Partido de la segunda jornada de la Liga Endesa disputado en el Pazo dos Deportes de Lugo ante 4.810 espectadores. En el descanso, el Breogán homenajeó a Diego Anido, conocido como Diego As, autor del mejor mural del mundo, por su grafiti en el pabellón del conjunto lucense.

El Breogán, segundo

El breogán es segundo en la clasificación, solo superado por el Lenovo Tenerife, que también suma dos victorias y tiene un basketaverage mejor (+28 frente al +22 de los lucenses). Con dos triunfos también están Real Madrid, Bilbao Basket y Valencia Basket.