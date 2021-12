El Breogán aún no se mueve

El Río Breogán es uno de los ocho equipos de la Liga Endesa que no ha realizado modificaciones en su plantilla desde el inicio de la temporada. Con prácticamente un tercio de la competición consumida y aprovechando el parón en el torneo varios clubes se han decidido a reforzar su plantilla con un especial protagonismo, como es lógico, para aquellos que ahora ocupan las cuatro últimas posiciones de la tabla, es decir, Betis, Fuenlabrada, Surne Bilbao y San Pablo Burgos.

De todas formas los técnicos del Río Breogán no pierden de vista el mercado, como es su obligación, pero también conscientes de que al margen de situaciones propiciadas por las lesiones no se en absoluto descartar que en la plantilla lucense pudiera producirse alguna variación. Sin ir más lejos, y coincidiendo con los primeros casos de covid en la plantilla y el viaje de Marko Lukovic a Belgrado para arreglar su contrato, que no siempre se logra en el plazo acordado, Paco Olmos solicitó, como él mismo ha reconocido publicamente, una incorporación al menos para completar la plantilla, a lo que no accedió el consejo de administración breoganista.

Pero no se puede en absoluto descartar que, posiblemente más pronto que tarde, algún jugador solicite abandonar la plantilla bien por la recepción de alguna oferta importante, como podría ser el caso de Dzanan Musa -tiene esta posibilidad recogida en el contrato-, o porque, como sucede con Adam Sollazzo, su protagonismo en el juego del equipo es prácticamente nulo.

En los últimos días el mercado de la Liga Endesa se ha acelerado y, como está dicho, con los equipos que ocupan las cuatro últimas posiciones de la tabla como protagonistas.

MÁS PARA EL BILBAO. El Bilbao, próximo rival del Río Breogán, podría anunciar hoy su tercera incorporación. Después de la llegada de Damien Inglis y Khyri Thomas, el primero para compensar la baja de Regimantas Miniotas y el segundo para sustituir al lesionado Andrew Goudelock, el conjunto bilbaíno parece haber llegado a un acuerdo, según avanzaron varios medios vascos, con el base serbio Stefan Peno, exjugador del FC Barcelona que pertenece al Alba de Berlín y que hasta ahora jugaba como cedido en el Preinai lituano.

Si se confirma su contratación, Peno y Thomas debutarán el domingo ante el Río Breogán.

El San Pablo Burgos es otro de los animadores del mercado. Tres triunfos en once encuentros es un bagaje inesperado para los castellanos. Tras el despido de Zan Tabak, fueron varios los nombres de técnicos que se llegaron a vincular con el club castellano, desde Ibón Navarro, técnico del Andorra, a Sasa Obradovic pasando por el técnico breoganista Paco Olmos, para decidirse finalmente por Salva Maldonado. El conjunto burgalés ya dio de baja a dos jugadores (Sueliman Braimoh y Steve Zack) e incorporó a Julian Gamble, que esta misma campaña ya había jugado unos partidos en el Tenerife durante la lesión de Shermadini.

El Betis también cambió de técnico –Luis Casimiro por Joan Plaza–, dio la baja a Marko Todorovic y Khadeen Carrington y sorprendió al incorporar a Eulis Báez y Aleksandar Cvetkovic, y antes a Anzejs Pasecniks. En el Fuenlabrada el sábado debutará el escolta Dragan Milosavljevic.

Amistosos contra el Leyma Coruña

Río Breogán y Leyma Coruña juegan esta mañana, a puerta cerrada, un encuentro amistoso, aunque desde ambas entidades se prefiere hablar de un entrenamiento conjunto.



Es posible que a esta sesión preparatoria se una Dzanan Musa, que tras los partidos jugados con su selección, el último el pasado lunes en Bulgaria, se le esperaba a última hora de la noche de ayer en Lugo.



Ambos equipos no tuvieron competición durante el pasado fin de semana a causa de la celebración de las ventanas Fiba, es una forma de realizar una sesión de entrenamiento distinta, después de varios días sin competición, pero también para intentar recuperar parte del ritmo competitivo perdido.



Soluade, Lofberg y Schaftenaar

En el Leyma Coruña, equipo que en la LEB Oro ocupa la quinta posición de la tabla con seis triunfos y tres derrotas, militan varios exjugadores del conjunto breoganista. Son los casos de Mo Soluade, Johan Lofberg y Roland Schaftenaar.



Tanto Breogán como Coruña volverán a la competición a domicilio. Los lucenses en Bilbao mientras que el conjunto que dirige Sergio García lo hará en la cancha del Força Lleida.