Las ventanas Fiba propiciarán que el Leche Río Breogán sólo pueda entrenar durante dos días, el miércoles y el jueves, con todos los jugadores disponibles de la primera plantilla. Y esto es así porque el estonio Rauno Nurger, después de jugar con su selección, se incorporará este martes a los entrenamientos del equipo; el rumano Alex Olah, que este lunes jugó en Israel, no podrá hacerlo hasta el miércoles por la tarde, es decir, prácticamente 48 horas antes del encuentro que el viernes (21.00 horas) en el Multiusos Ciudad de Cáceres disputará el conjunto lucense ante el Cáceres Patrimonio de la Humanidad.

Desde la tarde del pasado domingo ya se ejercita con el equipo el estadounidense Elijah Brown, que debutará ante el conjunto extremeño, mientras que José Nogués, como anunció el club, está fuera del trabajo del equipo a causa de la lesión que le tendrá apartado de las canchas al menos durante tres semanas.

Por lo tanto, los jugadores de Diego Epifanio trabajarán contrarreloj para llegar al encuentro del viernes con la mejor preparación posible. El encuentro es importante para los dos contendientes, los lucenses porque aspiran a mejorar su sexta posición actual -están igualados a triunfos con el cuarto y el quinto clasificado, Alicante y Mallorca, y cuentan con una victoria menos que el tercero, Leyma Coruña- o al menos no verse sobrepasados por sus más inmediatos perseguidores, el Melilla, con el mismo número de victorias que los lucenses, y el Palencia, con una menos.

EL CÁCERES ES NOVENO. El Cáceres es el noveno clasificado, es decir, marca la zona de play off con doce triunfos, dos más que el Ourense y el Almansa, que ocupan respectivamente la décima y la undécima plaza. Es decir, el equipo de Roberto Blanco intentará mantener esa prudente distancia pero, al mismo tiempo, aspira a más. Con una victoria menos que el Palencia o con dos de desventaja con respecto al Breogán, Melilla, Alicante o Mallorca no descartan subir posiciones en la tabla. Y no parece que esta pretensión sea desmedida ni mucho menos. No hay más que comprobar la trayectoria última del conjunto extremeño.

El Cáceres ganó cuatro de sus últimos cinco partidos, el último en la cancha del Mallorca en un encuentro que dominó en todo momento y en el que venció por once puntos de ventaja (64-75). En lo que va de segunda vuelta, el conjunto extremeño no ha perdido ante su público. La última derrota en el Multiusos la sufrieron en la decimotercera jornada, disputada el 13 de diciembre del año pasado, ante el Alicante (63-65). Desde esa fecha han pasado por Cáceres el Granada (88-67), el Marín Peixe Galego (95-89) y el Melilla (58-54).

Además de la importancia clasificatoria es probable que para los jugadores del Breogán este encuentro tenga un punto de motivación especial. El Cáceres no solo fue el primer equipo que ganó esta temporada en el Pazo dos Deportes (85-92), en la quinta jornada, sino que lo hizo tras pasar literalmente por encima de los jugadores de Epifanio, que en aquella ocasión fueron incapaces de superar la intensidad y, sobre todo, el acierto del rival, que consiguió 14 canastas triples con solo 22 tiros. Hasta ese momento, el Cáceres, con el Marín, era el peor equipo de la liga en los tiros de tres.