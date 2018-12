El Cafés Candelas Breogán se sumará a la lucha contra la endometriosis, una enfermedad que afecta a más del 10% de la población femenina, con varias acciones programadas para hacer visible esta dolencia en el transcurso del partido que enfrentará este fin de semana al equipo local contra el Real Madrid en la liga ACB.

La diputada de Benestar Social, Sonsoles López Izquierdo, el diputado de Deportes, Pablo Rivera Capón; el presidente del Breogán, Suso Lázare, y la representante del colectivo QuerEndo, Andrea López, presentaron este lunes esta nueva campaña de concienciación social, enmarcada en el contrato de patrocinio de la Diputación de Lugo con el club.

La idea es aprovechar el tirón mediático de un partido de estas características, precisaron, para dar a conocer la lucha contra una enfermedad que afecta a 60.000 mujeres en Galicia y a dos millones en España.

Para ello, habrá puntos de información en los accesos al Pazo dos Deportes, se difundirán mensajes a través de los canales del club y se desplegará un enorme Tifo durante el encuentro a favor de la lucha contra esta enfermedad.

Colaboramos co @CBBreogan e QuerENDO para visibilizar a endometriose no partido ante o @realmadrid do domingo 🏀

👏Tifo en prol da loita contra esta enfermidade

ℹ️Puntos de Información nos accesos ao Pazo

🔊Difusión de mensaxes ao longo do encontro pic.twitter.com/kOhsPyJSeU