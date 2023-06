Confirmado: el Breogán amplía el contrato de Stefan Momirov

El Río Breogán ha anunciado este jueves la renovación del contrato del jugador serbio Stefan Momirov, que defenderá la camiseta celeste en la Liga Endesa por segunda temporada consecutiva.

El alero y el club gallego llegaron a un acuerdo para que siga a las órdenes del técnico croata Veljko Mrsic, quien amplió su contrato en la recta final del curso pasado. El Breogán lo considera un "jugador clave en la buena temporada" del conjunto lucense, al que aportó una media de 5,9 puntos y 2,5 rebotes en 31 partidos.

"Su juventud, calidad, progresión y compromiso con el equipo, unidos a su excelente adaptación a Liga Endesa, le han convertido en un jugador importante en el Río Breogán", indicó el club en un comunicado.

En sus redes sociales, Momirov se mostró "muy feliz" por continuar su etapa deportiva en Lugo y agradeció que crean en él.

I'm very happy to continue my basketball journey in Lugo! Thank you all for believing in me. See you soon in Pazo. 💙🦁 #ForzaBreo https://t.co/lM5Rf1BtE3