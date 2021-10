Un ambicioso Río Breogán se enfrenta al Real Madrid: "No es fácil, tampoco imposible"

Las referencias sobre Tyler Kalinoski cuando se incorporó al Río Breogán apuntaban hacia un escolta cuya característica principal era la de un especialista, básicamente un tirador llamado a compensar esa carencia en el equipo lucense.

Después de cinco jornadas el jugador estadounidense no solo ha reafirmardo esa condición -sólo cuatro jugadores de la Liga Endesa han anotado más triples que el breoganista- sino que se ha encargado de demostrar que su aportación va mucho más allá. Es buen defensor, buen manejador del balón, conoce el juego, sabe jugar en equipo y no gasta tiros innecesarios. Todo un hallazgo.

Kalinoski no se sorprende de lo que está siendo su rendimiento y reivindica su condición de jugador completo: "Estoy muy satisfecho con mi papel aquí en el Río Breogán. Creo que puedo darle al equipo algo más que tiro exterior. Siermpre intento aportar todas las pequeñas cosas que puedo en cada momento para ayudar al equipo a ganar. Ya sea en ataque o en defensa".

El estadounidense, con una amplia trayectoria profesional, reconoce que llegar a jugar en la Liga Endesa era un objetivo en su carrera: "La Liga Endesa es la mejor Liga en la que he jugado en general. Hay mucho talento en cada equipo. Siempre he querido llegar a jugar en esta competición" y ahora, desde dentro, su visión sobre la competición española se ha confirmado.

"En algunas liga hay mucho talento pero falta el aspecto físico y en otras es al revés mucho físico pero menos talento. En la Liga Endesa se dan los dos aspectos. La calidad del baloncesto que se juega en la ACB es altísima", asegura.

Si a nivel individual el breoganista está superando las expectativas, el rendimiento del equipo también está por encima de lo esperado inicialmente. Para el escolta, el buen inicio del Río Breogán no es una sorpresa.

"Lo cierto es que estoy muy contento con el comienzo de Liga que estamos haciendo. Sin embargo, no me sorprende porque sé lo duro que trabajamos en cada entrenamiento y sé que el cuerpo técnico siempre nos prepara minuciosamente para la competición. Pero lo que tenemos muy claro es que no podemos volvernos autocomplacientes y debemos asegurar seguir por el camino en el que estamos".

El objetivo del Río Breogán se centra en lograr la permanencia en la Liga Endesa, pero para el jugador la calidad de la plantilla puede llevarles a cotas más ambiciosas. "Ya demostramos que en esta Liga podemos competir contra cualquiera. Es importante que siempre juguemos concentrado y pensando únicamente en el siguiente partido, pero sinceramente pienso que podemos buscar algo más ambicioso que quedarnos en la liga. Tenemos talento y ética de trabajo para lograrlo", dice.

El próximo domingo a partir de las 17.00 horas en el Pazo dos Deportes, el Río Breogán recibe la visita del Real Madrid. Un partido que, para Kalinoski, tiene un punto diferente.

"Siempre es especial jugar contra los mejores equipos de Europa. Como jugador siempre quieres jugar y demostrar tu valía contra los mejores". Y es que para Kalinoski su equipo tiene opciones de poder conseguir la que sería su cuarta victoria de la temporada.

"Sinceramente pienso que tenemos la oportunidad de ganar el domingo. No será una fácil, desde luego, pero tampoco imposible. Hay que sacarlos de su zona de confort, que no se encuentren cómodos en ningún momento, para ellos tendremos que ser muy duros y muy físicos en defensa", manifestó.

Extracomunitario: en breve pasará a ser europeo

Kalinoski es un jugador que ya llama la atención en la Liga y más sabiendo que en breve dejará de tener la consideración de jugador extracomunitario tras su matrimonio con una ciudadana europea.



El exjugador del Brescia comenta, a este respecto, que "con la ayuda del club ya estamos trabajando en ese proceso. Espero que pueda finalizar muy pronto". Los dos jugadores que ocupan plaza de extracomunitario en el conjunto breoganista en este momento son Bell-Haynes y Tyler Kalinoski.