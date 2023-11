Breo se llama su amor

Breo ya era del Breogán antes de nacer. Laura Pereira Rodríguez, su madre, explica que un día, cuando estaba en la recta final de su embarazo, notó que "ahí pasaba algo". Ese episodio aconteció durante el cálido homenaje que miles de aficionados celestes le rindieron a Dzanan Musa cuando recogió el MVP de la Liga Endesa en la Praza de Santa María el 15 de mayo de 2022. El niño lo celebró entonces en la barriga de su progenitora. Dos días después, justo el Día das Letras Galegas, vio la luz Breo Souto Pereira. "No puede tener un nombre más gallego", comenta Laura, emocionada. Adrián Souto Villar, su padre, está orgulloso de ser el socio número 37 del Río Breogán. "Empecé cuando el malogrado José Luis Abós era el entrenador —temporada 1997-98, en la LEB Oro— y hasta hoy". Adrián aclara el porqué se decidieron por el nombre de Breo para su retoño. "Laura y yo somos unos apasionados del equipo celeste y queríamos un nombre corto. Breo fue el que más nos gustó. En el registro no nos pusieron ningún problema", comenta. "Y porque además está relacionado con nuestra cultura gallega", matiza Laura. El Río Breogán jugará ante el Hapoel Holon en Atenas y a puerta cerrada

Esa primavera de 2022, cuando la tripa de Laura ya había alcanzado un volumen considerable, ella y su gran amiga Tania —también encinta y asimismo seguidora del equipo celeste— tuvieron una idea brillante: "¿Por qué no nos hacemos las dos una pintura del Breogán en la barriga?". Dicho y hecho. Eligieron un día soleado y el lugar adecuado, el patio de la casa de Laura. Y allí se juntaron las dos con su otra íntima y artista encargada del dibujo, Laura Otero, que a la postre se convertiría en la madrina de Breo.

El resultado fue maravilloso: el precioso escudo delineado en azul y naranja embellecía sus panzas. "Nos hicimos unas fotos de las barrigas y nos quedó un bonito recuerdo para toda la vida", apostilla Laura. Breo y Lía —la hija de Tania, que vieron la luz tan solo 72 horas antes que Breo— seguro que estarán complacidos por ello.

Y Breo vino al mundo en el seno de un hogar con inmenso sentimiento breoganista. Laura comenta que sigue al cuadro celeste desde que empezó la relación con Adrián. "Fue hace unos catorce años. Él me hizo coger esta pasión", señala. Y como la pareja acudía siempre al Pazo, empezó a hacerlo también con su tierno retoño.

Breo estaba en el regazo de sus padres en todos los partidos, con sus cascos de protección auditiva —el Pazo cuando ruge, ruge— muy tranquilo y relajado. "Ahora baja pocas veces porque es muy inquieto, un torbellino. Salta, baila, aplaude, no para", dice Adrián entre sonrisas. "Lo llevamos menos por eso. Antes lo cogía en el colo y no le quedaba otra; ahora no quiere los cascos, se pone a correr por ahí y es complicado tenerlo con nosotros", explica Laura.

"Lo dejamos con los abuelos, ¡claro! Me comentó una amiga que la ludoteca del Pazo no admite a niños menores de tres años, porque esto sería una buena opción", añade la madre de la criatura.

Breo, aparte de correr, a sus diecisiete meses ya tiene un vocabulario que le permite defenderse en la vida. "Papá, mamá, abu, brumbrum (cualquier aparato eléctrico o vehículo de motor), tata (la escoba y la fregona)...", enumeran Laura y Adrián, henchidos de satisfacción.

"Le gustan mucho los animales, sobre todo los leones. Por eso en el Pazo le encanta estar con Maximus —la encantadora mascota breoganista", esclarece Adrián. "Su nombre es Arggggg", agrega Laura entre risas.

Adrián ve al equipo de su vida flojo por culpa de las lesiones, pero le complace. "A los que somos de viejo nos gusta porque son aguerridos, luchan, defienden... Va mucho con los valores de este club", dice. "A ver si este domingo pasa algo parecido a lo que vivimos en la temporada 1999-00. También veníamos de una mala racha —entonces era de 0-5—, se incorporó al Breogán Devin Davis, vino el Barcelona y les metimos una paliza (90-66). Ojalá se repita", reflexiona ilusionado.

Laura es más pragmática. "Lo veo chungo este año. Les falta juego en equipo y calidad", declara.

El hijo de Laura y Adrián llegó a su lar para hacerlos más felices. Breo le llaman a su equipo del alma y Breo se llama su amor.