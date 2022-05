Tres brazaletes con un mismo color, el rojiblanco, y una misma pegada, la que deja la fidelidad, el compañerismo y la profesionalidad como signo de identidad. Carlos Pita, Fernando Seoane e Iriome González han dejado una huella profunda en el CD Lugo y esa marca de agua se trasladó a cada uno de los futbolistas y personal del club con los que los tres capitanes compartieron el día a día durante un tiempo que pareció ser eterno que llegó a su fin.

"Parece que nunca crees que pode chegar o día, pero ao final chega. Eles parece que asumen con bastante naturalidade que tiña que chegar o momento. Eu, pola parte que me toca, como teño moita amizade con Pita, sí que o sabía. Tentei de que estirara un pouco máis, pero foi unha decisión moi meditada. Ao final doe, pero podo sentirme orgulloso de xogar con eles", afirma Manuel Rodríguez Morgade Manu, el eterno capitán.

"Ellos dejan algo más que fútbol. No hay más que ver la impronta que dejan en todos los jugadores que compartimos vestuario con ellos, que es tremenda; y la repercusión que dejan en el público. Se han ganado el cariño de la gente por su esfuerzo, por su trabajo, por su dedicación y el compromiso con el Lugo y con Lugo va más allá que lo meramente deportivo", observa el exportero del Lugo Dani Mallo.

Antonio Campillo: "En el campo es donde transmitían los valores del club, los suyos propios, y nos los transmitían a los demás"

La fidelidad a unos colores, el esfuerzo diario por una camiseta que sintieron como suya desde el momento en que se la enfundaron es otra de las características que definieron el paso de Pita, Seoane e Iriome por el Lugo. "Son unhas persoas que se desviviron polo clube, moi comprometidas e que sempre tentaron de mirar polos intereses do clube e integrar aos compañeiros que chegaban novos. Fixeron unha gran labor e será moi difícil que se poida atopar a xente comprometida desa maneira. Espero que os máis antigos que quedan agora: Barreiro e Campabadal sigan na mesma liña", valora Alvite, el Gran capitán.

Dani Mallo: "Nunca se perdían un entrenamiento, eran competitivos en todo, en las pachangas y en los partidos"

"No es fácil estar tantos años en un mismo club, sobre todo con jugadores de su calidad. Yo entré cuando entró Tino Saqués en la presidencia y tanto Pita como Seoane tenían ofertas de clubes importantes de Segunda División. Fue costosa la renovación. Tuvimos que renovarlos por muchos años para intentar retenerlos y esa fue la clave. En aquel momento tenían muchos clubes para poder marcharse", declara el exsecretario técnico del club Manolo Mandiá.

"Es muy importante tener a gente de club, que maneje el vestuario, que permita que haya una unión y, en ese sentido, fue muy favorable para el Lugo que estuvieran ellos tres estos años porque saben perfectamente cómo funciona el club", observa el exdefensa rojiblanco Víctor Marco.

Manolo Mandiá: "Seoane y Pita, para mí, fueron la mejor pareja de Segunda División en su puesto durante tres o cuatro años"

La presencia de los tres capitanes fue clave para que el Lugo estuviera en Segunda División tantos años. "Sinceramente creo que sin ellos el Lugo no habría estado tanto tiempo en Segunda. Es una opinión personal fundamentada en el compromiso, en la entrega y en ese esfuerzo más allá del deber. Ellos son parte muy importante de que el Lugo sea el equipo con más temporadas en Segunda División", opina Dani Mallo.

"Agora cando comece a próxima pretempada e non estean eles tres creo que será complicado as primeiras semanas, porque non tes a esas referencias. Pero penso que deixarán un bo legado e que a xente que queda tentará facer o mesmo. Desde o primeiro día tentarán demostrar que queren ser profesionais, humildes e axudar ao compañeiro. Penso que nese sentido o clube pode estar tranquilo. Eles son parte fundamental de que se leve tantos anos na Segunda División", indica Manu.

Alvite: "Eles sempre tiraron do carro para saír das situacións difíciles. Aí é onde se ve a personalidade e quen sente ao club"

"Han sido tres jugadores que han marcado una época en un club y en una División. ¿Quién no sabía de ellos tres en cualquier momento o en cualquier partido? Y además desde hace casi una década. Es una barbaridad lo que han hecho y yo soy un privilegiado por haber coincidido con ellos", declara Antonio Campillo.

Para sus excompañeros, su principal característica es su gran carácter. "Son gente muy humilde y muy sana. Estuve cinco años en el Lugo y estuve encantado con los tres. Tanto Pita como Seoane son gente de la casa e Iriome es canario pero se adaptó muy bien a la ciudad y a la gente. Dejan un legado muy importante. Seoane quizás sea el callado. Quizás con Iriome coincidíamos más con las familias, pero en general con los tres me llevaba muy bien", valora Víctor Marco.

Manu: "Eu animaría a toda a xente ir o sábado. Todo o que poida ir amosarlle o seu cariño sería moi gratificante para eles"

"Son unos auténticos fenómenos. Nunca tuvieron problemas con nadie, pero cuando tenían que enfrentarse con alguien lo hacían, incluso a mí me pasó con ellos. Pero era un tema deportivo, temas de vestuario. Pero eso no le resta nada a su carisma, todo lo contrario. Cuando se tenían que poner serios lo hacían, pero la relación que tuvieron con sus compañeros siempre fue fantástica. . Todavía guardo relación con ellos y estoy muy orgulloso de ello", recuerda Dani Mallo.

"Pita seguramente sexa o máis emocional porque viviu moitas cousas no clube. Viviu o play off que perdemos e o segundo, no que ascendemos. Dos que levan máis tempo seguramente sexa o máis paixonal o emocional. Fernando (Seoane) parece máis serio, bota algún chiste e quizais se exprese menos, pero él sente e quere moito ao club. Fernando deu moitísimo polo club. Xa estivo noutra etapa e voltou. E Iriome é un rapaz moi noble, humilde, en Lugo fixo moita amizade e creo que o vai sentir moito porque é a súa segunda casa. Os futbolistas somos persoas e sentimos moitísimo isto", concluye Manu.