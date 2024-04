Borja San Emeterio: "Al Lugo le cuesta llevar el papel de favorito"

En la primera vuelta fue el autor del gol que le dio la victoria por la mínima al Tarazona.

Fue un gol especial, siempre lo es cuando marcas a un exequipo, en este caso el Lugo y más porque no estoy acostumbrado a marcarlos, los poco que meto son especiales y este aún más porque fue contra el Lugo y porque sirvió para dejar los tres puntos en Tarazona.

Vuelve al Anxo Carro, un campo que conoce a la perfección y supongo que le trae buenos recuerdos.

Muy buenos, la verdad. Fue un campo especial desde el inicio de mi carrera, allí debuté con el Rácing de Santander en el fútbol profesional. Y a eso sumo mi paso por el Lugo, que guardo con gran cariño a pesar de que fue corto para mí. Pero sí, es un campo que parecía marcado para mí.

Un paso corto, jugó dos partidos y salió cedido en ocasiones. ¿Le sirvió la experiencia?

Sí, sin duda. Me ayudó muchísimo a crecer y aprender de grandes compañeros, de referentes como Pita, Seoane e Iriome, los tres capitanes que eran un ejemplo de profesionalidad y valores. Me ayudó mucho, llegué joven, fue una etapa en la que crecí, aprendí y de la que guardo grandes recuerdos.

Llegó con 21 años y tuvo a Javi López y Alberto Monteagudo de entrenadores.

Sí, no los pude disfrutar mucho porque tuve una lesión en el primer partido de Copa del Rey, pero fue una etapa de mucho aprendizaje y me ayudó a crecer personal y profesionalmente.

¿Cuánto se aprende de mitos rojiblancos como Pita, Seoane e Iriome?

Mucho. No me quiero olvidar de otros grandes jugadores, pero en este caso estos tres transmitían los valores del Lugo, tanto tiempo en el club y en la ciudad les permitía ayudarnos a los que llegábamos nuevos. Nos lo inculcaban todo, su profesionalidad. Eran los más trabajadores, los primeros en llegar y los últimos en irse. Nunca una mala palabra. Si tienes 21 años y ves a gente de 35 haciendo eso, curras como el que más.

¿Ha perdido el Lugo sin esos tres referentes?

Era evidente que cuando faltaran habría una pequeña pérdida de identidad. Han estado mucho tiempo en el club. Hablabas del Lugo en Segunda y lo primero que te venía a la cabeza eran ellos. Es normal que haya decaído un poco el sentimiento lucense, pero son etapas y momentos. La suya iba a acabar, como la de todo el mundo, y quizá si ha faltado dar un poco de continuidad con un bloque que llevara más tiempo en el club, pero es lo que se percibe desde fuera, no estoy dentro y no lo sé.

¿Qué lecciones saca de sus cesiones en la Cultural Leonesa y en el Atlético Baleares?

Fueron dos cesiones lógicas, venía de un tiempo parado en Lugo y necesitaba rodaje, por eso salgo en el mercado de invierno a León, pero esta cesión quizá no fue lo satisfactoria que hubiera querido por algunas molestias, no me encontré muy bien. Fue un año a remolque con lesiones. Experiencias que te ayudan a crecer. La segunda cesión a Baleares sí que encontré mucha más continuidad, un míster que confió desde el principio e incluso ese play off de ascenso a Segunda, que llegamos a la final contra el Cartagena. Fueron cesiones lógicas, siento que debido a las lesiones mi nivel en el Lugo no era para quedarme en el equipo.

Llega el verano pasado al Tarazona y se consolida en el lateral derecho. ¿Es su mejor temporada hasta la fecha?

Este año he encontrado esa continuidad que me ha faltado tiempo atrás, me he encontrado cómodo y me han dado protagonismo. En cuanto al objetivo de la temporada es acorde a lo que pensaba, es un año complicado en lo deportivo, estaba claro que íbamos a pelear por mantenernos y estoy contento con la línea, estoy disfrutando del camino. Me está sirviendo mucho para seguir creciendo.

¿Qué prefiere? ¿Lateral más puro o carrilero?

Siempre he sido más lateral en línea de cuatro, pero es cierto que estoy disfrutando este año cuando me toca jugar de carrilero, te descuelgas más, subes más al ataque, es más vistosa la posición y me encuentro muy a gusto. Incluso me siento mejor este año ahí que de lateral.

¿En qué ha crecido Borja San Emeterio desde que estaba en el Lugo hasta hoy?

Sobre todo a nivel psicológico. Estoy mucho más hecho, soy más fuerte mentalmente. Las adversidades te afectan mucho menos, después de cada derrota o mal partido soy más realista y analítico en lo que puedo mejorar y en lo que no. Antes era más impulsivo cuando eres más joven, te fustigas en exceso y no eres plenamente objetivo. A nivel de madurez me encuentro mejor, consciente de lo que es el fútbol, de la realidad de este deporte, que unos días te ponen como el mejor y otros te ponen por los suelos.

Al Borja de hace unos años le diría que no se castigara tanto, entonces.

Sí, es un consejo que le daría al Borja del pasado o a la gente joven. Al final todo varía mucho de una semana a otra, no te puedes fustigar en exceso ni tampoco venirte arriba cuando van bien las cosas porque hay otro que te va a bajar rápido.

Pese a que el objetivo del Tarazona era humilde, han dejado triunfos importantes contra Celta B, Ponferradina, Lugo, y ese empate en Riazor ante el Deportivo.

Nuestro denominador común este año ha sido ese, competir en cada partido. Hemos competido en casa, fuera, contra equipos de arriba y abajo. No hay un partido en el que digas 'uf, hemos estado muy por debajo de nuestro nivel'. Somos un equipo muy sacrificado, competimos contra cualquiera y así lo hemos demostrado con estas últimas victorias contra Ponferradina y Celta B. El equipo desde el principio sabía que iba a sufrir, pero no por ello deja de competir.

¿Qué espera del partido de este domingo en el Anxo Carro?

A nivel personal un partido muy bonito, que tengo marcado en el calendario desde que salió. Es volver a un campo que tengo mucho cariño, volver a gente del club, compañeros... un partido especial. A nivel colectivo esperamos un Lugo que saldrá con muchas ganas después de la derrota en León. Los jugadores y el entrenador necesitan reivindicarse para una victoria que le acerque a puestos más altos. Será un partido bonito que será complicado por la talla del Lugo.

¿Esperaba que el Lugo tuviera tantas dificultades este año?

Si me preguntan a principio de temporada hubiera puesto al Lugo en puestos de play off como mínimo, porque es su sitio y su exitosa trayectoria en Segunda así lo demostraba, pero está claro que esta categoría es complicada, ningún rival es sencillo y el hecho de aclimatarte y pelear en otros escenarios a los que estabas acostumbrado influye bastante, es lo que más le está pasando factura. Ese partir con cartel de favorito, algo a lo que no estaba acostumbrado en Segunda.

¿A quién ve logrando el ascenso directo?

El Deportivo, por plantilla y dinámica en segunda vuelta, es el candidato que a día de hoy todos diríamos pero la categoría es muy igualada, no se pueden tirar las campanas al vuelo porque cualquiera te puede ganar. Están demostrando ser muy fiables pero quedan 24 puntos y se pueden hacer largos. Si tengo que apostar por alguien diría el Deportivo, pero con cautela porque queda mucho.