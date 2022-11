Blanca Millán: "La WNBA siempre fue un sueño y por eso probé en EE UU"

Llegó este pasado verano al Ensino y ya es una de las máximas anotadoras de la Liga Femenina Endesa. La adaptación de Blanca Millán (Santiago de Compostela, 18 de mayo de 1998) al equipo de Antonio Pernas ha sido total y es una de las protagonistas de un inicio de temporada que ilusiona a afición y club lucenses.

Su adaptación no ha podido ser más rápida. ¿Cuál es el secreto?

Este verano es uno de los que más me exigí a la hora de trabajar, tanto física como mentalmente. Después, la calidad del grupo humano y deportivo que hay en el Ensino, con jugadoras muy jóvenes con muchas ganas de trabajar cada día. Competir con gente así cada día te hace mejor. También tomarlo con calma para aprender nuestros roles, tener la confianza de los entrenadores. Teniéndola al cien por ciento siempre te sientes bien. Y estar en casa es un plus, como poder representar a un equipo gallego en la máxima categoría, tener a la familia a una hora y verlos en todos los partidos… eso hace que estés en un estado de felicidad continua que en otros sitios no tienes y se nota.

Se nota en la pista. Victorias ante Avenida, Jairis y Tenerife. Séptimas en Liga, sensaciones muy positivas. ¿Esperaba este comienzo?

Sí, tenía mucha confianza en el proyecto. Ser tan jóvenes podía pasar factura en algunos aspectos, pero es algo que ilusiona por esas ganas, por esa competitividad y energía que da la juventud y la inexperiencia. Ha sido un inicio muy bueno pero vamos a ir más. Si me dicen en verano que a estas alturas tendríamos tres victorias lo hubiera firmado.

Le gusta tomar responsabilidad en los últimos minutos. Fue determinante en los triunfos contra el Jairis y el Tenerife en el último cuarto.

Hay una parte que es natural, de ese instinto competitivo de no querer perder a nada, que es algo que me caracteriza. Con los años, la experiencia en EE UU, con las situaciones que tuve, con mucho peso en el equipo desde primer año... vas aprendiendo, y cuando llega el final del partido te parece una situación normal. Y aquí todavía más teniendo la confianza de todo el equipo. Llegas al final y es una jugada más. Es una mezcla entre trabajo, confianza y costumbre.

Se formó en el Peleteiro y de hecho perdió alguna ‘final four’ contra el Ensino.

Lo recuerdo bien, fueron las etapas más largas que tuve con el equipo del colegio, alguna ‘final four’ que perdimos... pero la vida da muchas vueltas y es un equipo gallego, es tu casa. Con 13 ó 14 años no me esperaba acabar en Liga 1 con el Ensino, pero aquí estoy.

Con 18 años se va a EE UU ¿Cómo y por qué toma esa decisión?

Desde pequeña, una vez que sabía que quería dedicarme a esto, la WNBA siempre estuvo presente. En casa daban importancia a tener una carrera o dos a la vez que jugaba y sabía que si me iba a EE UU eso sería más sencillo porque te lo acomodan todo. Empecé a hablar con universidades después de un buen Europeo con la selección pero fue un proceso largo, tardé dos años en decidirme. Al final lo hice por la Universidad de Maine, me pareció una oportunidad única. Pasé unos primeros meses muy duros, pero me adapté rápido y todo salió bien.

Salió tan bien que fue MVP y mejor defensora de su conferencia en 2019 y 2021 y es una de las mejores jugadoras de la historia de las Black Bears.

Fueron de los mejores años de mi carrera. Como jugadora y como persona me ayudó a crecer mucho, a madurar, a saber tomar decisiones dentro y fuera de la pista en momentos críticos. Estoy eternamente agradecida a la universidad por todo el apoyo, en los malos y en los buenos momentos.

A nivel deportivo, ¿en qué notó más la diferencia?

Sobre todo lo físico. Yo venía de un equipo del colegio, hacíamos poco físico y llegar allí y tener cuatro o cinco días de pesas, porque te hacen levantar mucho para ser la más fuerte y la más rápida, al principio pasa factura. Y luego el juego es distinto. Menos sistemas, más velocidad, mucho contraataque… todo fue muy nuevo, como empezar a jugar al baloncesto serio de cero. Mi adaptación fue rápida porque no iba con ninguna ideología, no había aprendido ningún sistema y los entrenadores nos ayudaban muchísimo.

Habla de la toma de decisiones. El tema psicológico se trabaja mucho en EE UU y en España parece que por fin se pone a nivel de lo físico y de lo táctico.

Sí, es cierto. Me alegro de que se normalice el hecho de trabajar con un psicólogo deportivo. Puedes estar perfectamente pero trabajar con un psicólogo siempre es bueno para seguir creciendo. Ahora empezamos a normalizarlo pero en EE UU le dan mucho peso, entrenas todos los días de la semana cuatro o cinco horas y vas a pasar por momentos malos, buenos y no tan buenos. Trabajar la mente te abre puertas y te ayuda a la toma de decisiones, en la pista y fuera de ella.

Termina esa etapa y tiene la oportunidad de conocer un poco la WNBA en un campus de entrenamiento con las Washington Mystics. ¿Es un sueño por cumplir?

Me presenté al draft de ese año (2021) al acabar la temporada y evidentemente no salí drafteada. Mi agente me consiguió ese ‘training camp’ con las Mystics y estuve un par de semanas haciendo la pretemporada con ellas. Fue una experiencia increíble, muy especial para mí porque era mi sueño desde pequeña. Compartir vestuario con jugadoras como Elena Delle Donne o Natasha Cloud es algo que no pasa todos los días. Triste por no estar más tiempo, pero muy agradecida por la experiencia y con la idea de volver para intentar jugar en la WNBA. Es difícil, hay que trabajar muchísimo, pero con calma, sin pensar en eso y lo que tenga que pasar pasará.

La selección está ahí. Su rendimiento es para derribar esa puerta. ¿Lo ve cerca?

Cerca no, pero es algo muy especial. Lo mismo que con la WNBA, si tiene que llegar, llegará. No pienso en ello, trabajo por y para el Ensino. Ojalá lograrlo pero es muy difícil.

Progresión, baloncesto y Liga Española

Llegó este Fue MVP y mejor defensora de la conferencia America East de la WNCAA dos temporadas.

Todo es fruto del trabajo, de la exigencia de los entrenadores. En ningún momento aflojaron y aunque sabían que daba el cien por ciento, querían más siempre. Lo agradezco porque llegas a niveles que no sabías que podías alcanzar. Son cinco años de esa dinámica, con jugadoras de mucho nivel que van cambiando y cada vez te exigen más. Explotas al máximo los dos lados de la pista. Si ven que vas mejor en uno que otro, te aprietan más en el que flojeas.

Vuelve el año pasado al Gran Canaria y hace una segunda vuelta espectacular. ¿Qué diferencias notó con la Liga universitaria norteamericana?

Creo que todo cambio requiere una adaptación. En mi caso fue básicamente la primera vuelta (risas). Note muchas diferencias, en la Liga universitaria de EE UU juegas contra gente de tu nivel, que como mucho puede estar cuatro o cinco años en esa competición. En España te encuentras con gente que lleva 10 ó 12 años jugando y sabe de qué va el asunto. Es un baloncesto más táctico, más de equipo. En EE UU era más del más rápido y el más fuerte. Al final es acostumbrarte y saber cómo funciona la Liga.

¿Cómo ve la Liga este año?

Creo que ha mejorado respecto a los últimos porque hay menos diferencias. El Perfumerías ha perdido dos, cualquier equipo puede ganar a cualquiera. Creo que no va haber tanta distancia entre los de arriba, el medio y los de abajo. Todos han hecho plantillas muy sólidas y cualquiera puede dar la sorpresa. Además, este año tenemos objetivos bonitos, como la Copa de la Reina o entrar en los play off por el título. Tenemos más gente en el Pazo, queremos ganar todos los partidos de casa para enganchar a más aficionados todavía porque necesitamos su energía.