Blanca Millán: "El Ensino se portó muy bien desde mi lesión"

El Durán Maquinaria Ensino anunció este martes la continuidad de la escolta Blanca Millán (Santiago, 18 de mayo de 1988), que se incorporó el año pasado al equipo y que no pudo disputar el curso completo por una lesión en el ligamento cruzado anterior en su rodilla derecha ante el Gran Canaria, el 10 de diciembre, en la undécima jornada de la Liga.

"Llevo cuatro meses de rehabilitación y avanzando poco a poco", reconoció la escolta. "¿Mi regreso? No sabría decir una fecha exacta porque una semana parece que estoy bien pero a la siguiente es lo contrario. Es cuestión del día a día, ver cómo mejora la rodilla y a partir de ahí tomar decisiones", reconoce la jugadora.

El anuncio de su continuidad sorprendió a una afición que daba por hecho que su mejor jugadora de la pasada temporada, hasta su lesión, acabaría en un equipo de la zona alta de la clasificación el curso que viene. "Me lo pusieron muy fácil en las negociaciones", apunta. "Desde que me lesioné, el Ensino se portó muy bien conmigo, me ayudaron y todo fueron facilidades. Estaba muy cómoda, por estar cerca de casa, y quería seguir en un club que se preocupó tanto por mí", explica.

Preguntada por el proyecto que construye el Ensino, Millán señala que es "muy ilusionante" porque las jugadoras que ha fichado el club hasta ahora —la norteamericana Imani Tate y la española Ceci Muhate— "tienen mucho talento y son súper competitivas, es lo que necesitamos, gente joven con ganas de mejorar y con hambre para ganar partidos y conseguir cosas importantes para el club".

Sobre los objetivos que se marca de cara a la próxima temporada, la escolta descarta cualquier tipo de "presión" y considera que existe "una buena base para seguir con el proyecto que empezó el año pasado y seguir mejorando. Lo vamos a dar todo para mejorar la última temporada", finaliza.