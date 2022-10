Blanca de Cora: "É un recoñecemento para os mellores"

La consejera delegada del Grupo El Progreso, Blanca de Cora, celebró que la gala de los Premios a los Mejores Deportistas Lucenses se recuperara después de tres años de parón por la pandemia del covid-19 y dio la enhorabuena a todos los nominados y premiados en el evento.

"Esta é unha noite de celebración e de recoñecemento aos mellores en cada disciplina deportiva. A todos eles os meus parabéns, que quero facer extensivos a todos os que estiveron nominados. Non teño dúbida de que nun futuro verán recompensado o seu esforzo e talento nestes premios cos que El Progreso tenta potenciar e incentivar a práctica dos distintos deportes dentro e fóra da nosa provincia de Lugo", afirmó en su discurso Blanca de Cora.

El actor Javier Varela, junto a la consejera delegada de El Progreso. SEBAS SENANDE

La consejera de El Progreso indicó que el premio a Lucía Prol supone doble "satisfacción" ya que, por un lado, "persoas como ela son as que fan posible que o deporte feminino teña cada vez unha maior visibilidade, o que celebro de xeito especial".

"En segundo lugar, porque, malia vir de conseguir importantes títulos co Haris La Laguna de Canarias, regresa a un club, o Arenal Emevé, que é todo un exemplo de traballo coa canteira", añadió.

También se acordó de José Antonio Pérez Alvite, Premio al Deportista Lucense de Leyenda. "Aquí destacou primeiro como futbolista e despois seguiu como delegado do equipo albivermello. É o xogador que acumula máis partidos oficiais. Nada menos que 14 tempadas vestiu a camiseta do Club Deportivo Lugo, co que conseguiu hai 30 anos o ascenso a Segunda División", rememoró. Además, indicó que "en Lugo temos que estar ben orgullosos de ter tantos equipos na elite e tan destacados deportistas. Realmente penso que hai poucas cidades e provincias tan ben representadas coma a nosa no ámbito nacional e mesmo internacional".

"Remato animándovos a seguir nesta liña de traballo coa promesa de que El Progreso tratará de reflictir os vosos logros", valoró.