Blanca de Cora: "Encheunos de ledicia ver competir así a Ben"

La adjunta a la presidenta de El Progreso, Blanca de Cora, mostró ayer su satisfacción con la decimoquinta edición de los premios a los mejores Deportistas Lucenses del Año, que organiza el periódico de Lugo. La adjunta a la presidenta clausuró con su discurso la brillante ceremonia en que se agasajó al campeón del premio en este año 2019, el atleta de Viveiro Adrián Ben, recién llegado al auditorio Gustavo Freire para recibir el merecido galardón que decidieron los lectores de El Progreso.

"É para min unha satisfacción clausurar un ano máis un evento no que o deporte lucense e El Progreso camiñan da man. Ese é o compromiso que ten adquirido desde sempre o xornal de Lugo, que día a día reflicte canto fan os nosos equipos (moitos deles na elite) e os nosos deportistas", comentó este viernes Blanca de Cora.

La adjunta a la presidenta habló del esfuerzo y el trabajo, lo que nunca se ve pero casi más importante que el triunfo. "Gustaríame poñer o acento precisamente no esforzo porque ás veces quedamos abraiados polo esplendor da vitoria e non somos quen de valorar suficientemente o adestramento, o espírito de sacrificio e o afán de superación que hai detrás de cada éxito. Como di un vello proverbio, o triunfo non consiste en vencer sempre, senón en non renderse nunca", dijo.

"Coma o xogador de baloncesto Michael Jordan, seguramente un dos mellores deportistas de tódolos tempos, o talento gaña partidos pero o esforzo gaña campionatos", añadió.

Respecto a Adrián Ben, Blanca de Cora comentó que "vén deixar moi alto o noso pavillón no Mundial de Doha, onde confirmou as grandes expectativas que hai postas nel". "Certamente encheunos de ledicia velo competir desa maneira e ter esa progresión que o levou a ser o sexto mellor do mundo. Alcumámolo por iso Big Ben, porque Adrián é grande, moi grande", añadió la directiva de El Progreso, que también felicitó al resto de los candidatos al premio: Saleta Fernández, Majo Corral, Esther Castedo y Jorge Prado.