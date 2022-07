El pasado 10 de julio se disputó en Teo (A Coruña) el campeonato de Galicia absoluto de billar, donde se dieron cita los mejores jugadores de la comunidad en esta disciplina. El papel del lucense Javier Raposo fue de los más destacado en la fase final, al lograr un meritorio subcampeonato en bola 10. Este segundo puesto significa un nuevo éxito para el modesto Club de Billar de Adai, que crece desde su creación, en septiembre de 2021.

La competición arrancó el sábado 9 con la fase previa, donde compitieron varios miembros del Club de Billar de Adai. El único que fue capaz de superar la ronda fue el propio Raposo. Otro jugador que estuvo a punto de avanzar de ronda fue el presidente del club, Pablo Marqués. "En el campeonato gallego hay mucho nivel, no hice mi mejor juego y lo pagué", lamenta el jugador lucense, que tuvo claras opciones de clasificarse para las finales del domingo 10 a pesar de no haberse entrenado demasiado en las semanas previas.

Javier Raposo sí consiguió superar la primera fase y se plantó en las finales del domingo ante otros 23 participantes de toda Galicia. El jugador de Lugo llevaba mucho tiempo sin competir por una importante lesión en su hombro, pero fue llegar y besar el santo. El joven había ganado el Torneo Da Feira de Adai la semana anterior. La confianza que esto supuso, sumado al entrenamiento diario, que el nivel de juego de Javier Raposo estuviese a la altura de los mejores.

En cuartos de final se vio las caras con otro lucense, Diego Rey, en una partida muy igualada que se resolvió en los instantes finales a favor del billarista del Club de Adai. Del mismo modo, en semifinales Raposo se encontró con otro jugador nacido en la provincia de Lugo, Pablo Montaña. El choque estuvo, de nuevo, muy igualado pero la habilidad y determinación de Javier Raposo en las últimas jugadas decantaron la balanza a su favor.

RIVAL DURO. En la final, el lucense tuvo que enfrentarse a uno de los mejores jugadores de billar del territorio gallego, el vigués Víctor del Amo. Sobre esta partida, Javier Raposo comentó que no tuvo opciones de hacerse con el trofeo de campeón.

Aun así, el lucense se mostró muy satisfecho con el resultado y la segunda plaza. "As sensacións son moi boas, non tiña ese obxectivo para nada. A lesión no hombreiro mantívome fóra uns tres meses", comenta.

FUTURO. Javier Raposo explica que quiere centrarse más en el billar con el objetivo de participar en un campeonato a nivel nacional. Una grave lesión en la rodilla no le permitirá jugar al fútbol el próximo curso, deporte que practicó en el Residencia, por eso ahora tendrá más tiempo para seguir mejorando en el mundo del billar.

El club cuenta con más de 40 socios

El Club de Billar de Adai no deja de sumar adeptos desde su creación, en septiembre de 2021. El joven club, que tiene su sede en el emblemático edificio histórico conocido como la Antiga Escola de Adai, no cesa en su empeño por llevar el billar a todos.



El gran trabajo de personas como su presidente, Pablo Marqués, o el propio Javier Raposo, es clave para el crecimiento que están experimentando. El club ya supera los 40 socios con licencia competitiva, además de los jugadores amateurs que se pasan por las instalaciones a disfrutar de este deporte.



El Club de Billar de Adai intentará estar el año que viene en el circuito gallego, a expensas de la decisión de la Federación.



"Estamos creciendo, estamos intentando llevar el billar a todos los ámbitos", comenta Pablo Marqués. Además, desde el club quieren agradecer la gran ayuda ofrecida por el Concello de O Corgo y la Diputación de Lugo.



Clases gratis para niños

El club llevó a cabo una iniciativa muy interesante. Desde el pasado octubre, un domingo al mes ofrecieron clases gratuitas de billar para niños de entre 6 y 14 años. Llegaron a tener 15 alumnos de toda la zona de Lugo. Uno de estos chicos probó suerte en un campeonato nacional. Próximamente, piensan seguir con esta iniciativa.