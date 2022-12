El Betis no desea repetir malas experiencias

El Río Breogán ha vencido esta temporada en las canchas de Manresa y Girona, los equipos que ocupan actualmente las dos últimas posiciones en la tabla de la Liga Endesa, ambos con dos triunfos y nueve derrotas, y el próximo sábado (18.00 horas) en el Palacio Municipal de San Pablo, en Sevilla, intentará hacer lo mismo con el Real Betis Baloncesto, que presenta un balance idéntico al de los dos equipos catalanes.

El conjunto sevillano solo ha ganado al Manresa, en la tercera jornada (87-83), y en la décima al Covirán Granada (66-76). El resto de sus compromisos los cerró con derrota. El equipo que sigue dirigiendo Luis Casimiro no está respondiendo a las expectativas.

La temporada pasada, el conjunto sevillano, que a estas alturas de competición también llevaba solo dos triunfos, estuvo prácticamente desahuciado. Al final de la primera vuelta cerraba la clasificación con sólo cuatro victorias. Pero la llegada de Luis Casimiro como entrenador y los refuerzos —el club llegó a dar siete bajas con respecto al equipo que había empezado la Liga— hicieron reaccionar a los sevillanos, que realizaron un final de Liga espectacular. El Betis ganó seis de los últimos siete partidos y esto le permitió asegurarse la permanencia sin tener que esperar a la última jornada.

Ese buen rendimiento —nueve triunfos en la segunda vuelta— animó a los dirigentes a hacer un esfuerzo para conseguir la continuidad de los jugadores más relevantes. Así, lograron que el segundo máximo anotador de la pasada campaña —justo después de Dzanan Musa—, Shannon Evans, acabara por renovar a pesar de disponer de ofertas muy tentadoras. Con el base de pasaporte guineano también firmaron su continuidad Dairis Bertans, BJ Jhonson, Eulis Báez, Aleksandar Cvetkovic y Pablo Almazán, que junto con Pepe Pozas, que tenía contrato en vigor, son los que continúan del año pasado.

Completaron el equipo con los pívots Giorgios Tsalmpouris (procedente del Apollon Patras griego), Volodymyr Gerun (Byuykcokmece, de Turquía), Yannikc Nzosa (Unicaja) y Amar Silla (Ostende, de Bélgica), con el escolta Jeromiah Hill (Gravelines) y el alero Rodions Kurucs procedente del Partizán de Belgrado.

Solo Evans

A priori la plantilla parecía de plena garantías pero no ha logrado, ni de lejos, alcanzar el nivel. El Betis aún no funciona como equipo. Le cuesta anotar —después del Girona es el equipo con menos puntos logrados— y no se ha mostrado lo suficientemente sólido en el juego interior como para compensar el flojo desempeño de sus jugadores exteriores. En esto habría que hacer una excepción con Evans, líder y referencia del equipo, pero sin acompañamiento.

El escolta letón Dairis Bertans, el cuarto jugador más utilizado por Casimiro, se ha mostrado alarmantemente desacertado. Hasta el punto de que después de once jornadas y 236 minutos de juego tiene una valoración negativa de -3 créditos. Siendo un tirador su porcentaje del 24,3% es realmente pobre (18 triples de 74 lanzamientos), teniendo en cuenta que sin ir más lejos la pasada temporada rondó el 40% de aciertos en este tipo de lanzamientos. Este desempeño del letón se agrava porque uno de los fichajes estelares de esta temporada, su compatriota Rodions Kurucs, tampoco ha convencido con sus actuaciones. El ex del Barça y del Partizán lleva una media de poco más de 4 puntos por encuentro, claramente por debajo de lo que cabía esperar.

De la recuperación de estos dos jugadores dependerá en gran medida la posibilidad de una reacción del Betis. De hecho, el encuentro del sábado ya tiene tintes de final. Una nueva derrota volvería a encender todas las alarmas porque, en realidad, en el club sevillano tienen claro que repetir una reacción como la de la temporada pasada será casi imposible.

La temporada pasada, el equipo lucense visitó Sevilla en la vigésima primera jornada de Liga, con el Betis como colista de la tabla, pero el triunfo fue para los andaluces (84-81) con un Shannon Evans determinante.