PREFERENTE. El Betanzos no amilana a la sarriana

Un jugador de la Residencia persigue la pelota. XESÚS PONTE

El triunfo del segundo clasificado ante el Lemos en A Pinguela no añadió presión al cuadro de Edu Rodríguez, que goleó al As Pontes ► El Residencia supera por la mínima al Santaballés en A Cheda ► El Ribadeo también gana al Foz por 1-0 ► El Escairón pierde en el feudo del San Tirso